Thời sự

Dự án metro Nhổn - ga Hà Nội lại gây sự cố 'suối bùn' phun trào

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
29/09/2025 18:42 GMT+7

Vỉa hè trên phố Quốc Tử Giám (P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) bất ngờ xảy ra hiện tượng 'suối bùn' phun trào khi nơi đây đang triển khai thi công hầm ngầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Đây là lần thứ 5 xảy ra sự cố này.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 29.9, một lãnh đạo P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám xác nhận vào chiều cùng ngày, trên địa bàn xảy ra sự cố "suối bùn" phun trào ở vỉa hè phố Quốc Tử Giám.

Dự án metro Nhổn - ga Hà Nội lại gây sự cố 'suối bùn' phun trào- Ảnh 1.

"Suối bùn" phun trào ở phố Quốc Tử Giám chiều 29.9

ẢNH: OTOFUN

Theo vị lãnh đạo này, ngay sau khi phát sinh vụ việc, phía đơn vị nhà thầu đã lập tức triển khai các biện pháp xử lý, dọn vệ sinh môi trường.

"Cố gắng trong đêm nay, các bên liên quan sẽ khắc phục hoàn toàn sự cố này. Vụ việc không ảnh hưởng đến nhà dân xung quanh", vị lãnh đạo cho biết thêm.

Tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5 km, gồm 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Đoạn trên cao dài 8,5 km (Nhổn - Cầu Giấy), đoạn đi ngầm dài 4 km (Cầu Giấy - ga Hà Nội).

Dự án khởi công từ năm 2009, từng đặt mục tiêu hoàn thành vào 2015 nhưng nhiều lần điều chỉnh tiến độ. Ngày 8.8.2024, đoạn trên cao bắt đầu vận hành thương mại, toàn tuyến dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Như vậy, kể từ khi thi công hạng mục đào hầm ngầm đến nay, dự án metro Nhổn - ga Hà Nội đã 5 lần gây ra sự cố suối bùn phun trào.

Cụ thể, lần đầu xảy ra hồi cuối tháng 2, trong quá trình đào hầm metro Nhổn - ga Hà Nội, máy đào hầm cũng đã gây ra sự cố khiến "suối bùn" phun trào vào khu dân cư trên phố Giang Văn Minh.

3 tháng sau sự cố đầu tiên, vào ngày 27.5, "suối bùn" lần thứ 2 phun trào, tràn ra vỉa hè, lòng đường ở phố Cát Linh. Lần thứ 3 xảy ra vào ngày 6.8, trong ngõ Núi Trúc và lần thứ 4 lại xảy ra ở phố Giang Văn Minh. Riêng sự cố xảy ra lần thứ 5 ở phố Quốc Tử Giám.

Về tiến độ, sau hơn 7 tháng thi công, tính đến ngày 15.9 vừa qua, máy đào hầm TBM số 2 có tên "Táo bạo" đã chính thức tiến vào ga ngầm S10 - Cát Linh. Tổng chiều dài khoan hầm đạt khoảng 1.353/2.592 m.

Riêng máy đào hầm TBM số 2 có tên "Thần tốc" thì khởi hành từ ngày 30.7.2024 và tiến đến ga ngầm S10 - Cát Linh vào hồi tháng 3, đến ga S11 - Văn Miếu vào ngày 28.7.2025.

