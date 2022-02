Hà Anh Tuấn chăm lo cho 'Chồi Việt Nam'

Theo ê kíp Hà Anh Tuấn, dự án Chồi Việt Nam tập trung vào hai lĩnh vực: y tế và giáo dục, thông qua sự hỗ trợ phối hợp của chính quyền địa phương, Ban lãnh đạo các bệnh viện, Ban giám hiệu nhà trường và các tổ chức xã hội, đến nay đã thực hiện bước đầu một số các hoạt động: Chồi khỏe mạnh, Chồi đến trường.

Với Chồi khỏe mạnh, ê kíp đã thực hiện các chuyến thăm thường niên đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để trao hơn 300 phần quà và tiền mặt cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị xuyên tết; tài trợ toàn bộ chi phí điều trị giai đoạn 3 và 4 cho một bệnh nhi ung thư máu tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM; hỗ trợ chi phí sinh hoạt hằng tháng cho một gia đình mẹ con bệnh nhi ung thư máu đang điều trị tại Bệnh viện Huyết học máu T.Ư, Hà Nội.

Còn ở Chồi đến trường, Hà Anh Tuấn và ê kíp đã tài trợ toàn bộ học phí cho 14 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Thủ Thiêm cho đến khi hết 18 tuổi; tài trợ toàn bộ chi phí sinh hoạt cơ bản cho 3 trẻ trong một gia đình neo đơn hoàn cảnh vô cùng éo le tại Thủ Thiêm cho đến hết 18 tuổi; thăm và tài trợ đồ dùng học tập và một số cơ sở vật chất cho các trường học tại Huế, Quảng Trị do ảnh hưởng sau bão số 5, số 13 năm 2020: Trường Mầm non Hướng Hiệp (Quảng Trị), Trường Mầm non Tà Rụt (Quảng Trị), Trường Tiểu học Số 2 Đăkrông (Quảng Trị), Trường Mầm non Tà Long (Quảng Trị), Trường Mầm non Thủy Thanh 2 (Huế), Trường Tiểu học Số 2 Phú Bài (Huế), Trường Mầm non Thủy Lương (Huế); thăm và tài trợ đồ dùng học tập và một số cơ sở vật chất cho: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng, Trường Khiếm thính tỉnh Lâm Đồng, Làng SOS tỉnh Lâm Đồng.





Ê kíp Hà Anh Tuấn cho biết, “Tổng kinh phí Chồi Việt Nam đến hiện tại là 2 tỉ đồng, từ chính khả năng của mình. Sự đóng góp kể trên của Chồi Việt Nam là rất nhỏ trong bức tranh chung về vấn đề sức khỏe và học tập của trẻ em Việt Nam. Nhưng chúng tôi xem đó là trách nhiệm và nguồn cảm hứng để làm việc, đóng góp và đền đáp trong suốt chặng đường sắp tới của mình”.

Theo đó, Chồi Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động tìm kiếm cơ hội để tiếp sức, hỗ trợ và đồng hành với các tổ chức và trẻ em trong việc điều trị chữa bệnh và tiếp cận giáo dục không đứt gãy trong khả năng của mình.