Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Hà Anh Tuấn: Tôi không đo thành công bằng số concert hay MV triệu view

Lạc Xuân
Lạc Xuân
14/02/2026 18:50 GMT+7

Ca sĩ Hà Anh Tuấn gây bất ngờ cho fan nhân ngày Valentine khi phát hành 34 video biểu diễn và album Sketch A Rose vào đúng 14 giờ 2 phút, ngày 14.2.

Hà Anh Tuấn: Tôi không đo thành công bằng số concert hay MV triệu view- Ảnh 1.

Hà Anh Tuấn mang 44 tác phẩm âm nhạc phát hành cùng thời điểm, làm quà cho khán giả

Ảnh: FBNV

Đây là lần đầu tiên trong làng nhạc Việt, một nghệ sĩ phát hành đồng loạt một khối lượng nội dung đồ sộ đến thế trên mọi nền tảng số: YouTube, Spotify, Apple Music, iTunes Store, Zing MP3... Với Hà Anh Tuấn, việc chia sẻ trọn vẹn kho tàng tư liệu quý giá này là cách anh trân trọng từng khoảnh khắc thăng hoa cùng khán giả, biến những kỷ niệm trên sân khấu trở thành tài sản chung của cộng đồng yêu nhạc.

Món quà Valentine của Hà Anh Tuấn dành cho khán giả

Những ca khúc từng được Hà Anh Tuấn trình diễn trong chuỗi concert riêng của mình, từ Sketch A Rose đi qua Sydney, Singapore, Los Angeles, TP.HCM đến đêm diễn gần nhất thuộc dự án The Rose tại Đà Lạt như Hoa hồng, Em, Những khi đầy vơi, những khi ngây dại, Khách thơ, Còn nhớ, Từ đống tro tàn, Đại đàng, Vẹn nguyên, Ta chào nhau, Dear Memory - Ký ức hoa hồng, Chuyện của mùa đông, Tháng mấy em nhớ anh, Phố mùa đông, Thành phố sương, Em gái mưa, Còn gì đẹp hơn... được tái hiện như một tác phẩm nghệ thuật, dàn dựng công phu với hệ thống âm thanh, ánh sáng đạt chuẩn quốc tế.

Khán giả chưa có cơ hội tham dự trực tiếp các concert này sẽ được bù đắp bằng những góc quay cận cảnh, bắt trọn từng khoảnh khắc chân thật của người nghệ sĩ trên sân khấu. Với những ai đã từng hiện diện tại đó, đây là cơ hội để sống lại ký ức thanh xuân rực rỡ một lần nữa.

Hà Anh Tuấn: Tôi không đo thành công bằng số concert hay MV triệu view- Ảnh 2.

Năm 2025 của Hà Anh Tuấn khép lại trọn vẹn bằng concert The Rose tại Đà Lạt

Ảnh: FBNV

Việc chọn thời điểm 14 giờ 2 phút ngày Valentine, Hà Anh Tuấn cho biết anh muốn dự án này trở thành món quà đầy ắp tình cảm, một chiếc "lì xì" tinh thần, gói ghém sự trân trọng và biết ơn mà anh dành cho khán giả trong suốt hành trình vừa qua. Nam ca sĩ mong muốn rằng, trong những ngày tết sum vầy hay ngày lễ tình nhân lãng mạn, dù đang ở bất cứ đâu, chỉ cần mở màn hình hoặc điện thoại lên, khán giả cũng sẽ đều thấy mình được vỗ về, ủi an và được truyền cảm hứng bởi những giai điệu tử tế. Đây sẽ là một cái kết trọn vẹn cho năm cũ và một khởi đầu đầy hy vọng cho năm mới 2026.

Hà Anh Tuấn chia sẻ về dự án này: "Âm nhạc mà tôi theo đuổi là âm nhạc chân thành, vì chỉ có sự chân thành mới đủ khả năng lay động khán giả. Tôi không đo lường hành trình bằng số concert thành công, bao nhiêu vé bán ra, hay MV đạt triệu views. Người nghệ sĩ, nếu chỉ hát cho chính mình, thì sẽ sớm bị giới hạn bởi những cái tôi rất nhỏ. Nhưng nếu hát cho cuộc đời của mình và của khán giả, thì âm nhạc mới trở thành một nhịp cầu gắn kết".

Tin liên quan

Hà Anh Tuấn trình diễn thăng hoa cùng Hương Tràm, Nguyễn Hùng trong concert 'The Rose'

Hà Anh Tuấn trình diễn thăng hoa cùng Hương Tràm, Nguyễn Hùng trong concert 'The Rose'

Trong concert The Rose tại Đà Lạt tối 17.1, khán giả đã được chiêm ngưỡng đóa hồng trọn vẹn nhất trong sự nghiệp của Hà Anh Tuấn. Nam ca sĩ đã thăng hoa cùng các nghệ sĩ khách mời Vũ., Vũ Cát Tường, Nguyễn Hùng và Hương Tràm qua 30 ca khúc.

Khám phá thêm chủ đề

Hà Anh Tuấn ca sĩ Hà Anh Tuấn Concert VALENTINE
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận