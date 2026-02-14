Hà Anh Tuấn: Tôi không đo thành công bằng số concert hay MV triệu view

Hà Anh Tuấn mang 44 tác phẩm âm nhạc phát hành cùng thời điểm, làm quà cho khán giả Ảnh: FBNV

Đây là lần đầu tiên trong làng nhạc Việt, một nghệ sĩ phát hành đồng loạt một khối lượng nội dung đồ sộ đến thế trên mọi nền tảng số: YouTube, Spotify, Apple Music, iTunes Store, Zing MP3... Với Hà Anh Tuấn, việc chia sẻ trọn vẹn kho tàng tư liệu quý giá này là cách anh trân trọng từng khoảnh khắc thăng hoa cùng khán giả, biến những kỷ niệm trên sân khấu trở thành tài sản chung của cộng đồng yêu nhạc.

Món quà Valentine của Hà Anh Tuấn dành cho khán giả

Những ca khúc từng được Hà Anh Tuấn trình diễn trong chuỗi concert riêng của mình, từ Sketch A Rose đi qua Sydney, Singapore, Los Angeles, TP.HCM đến đêm diễn gần nhất thuộc dự án The Rose tại Đà Lạt như Hoa hồng, Em, Những khi đầy vơi, những khi ngây dại, Khách thơ, Còn nhớ, Từ đống tro tàn, Đại đàng, Vẹn nguyên, Ta chào nhau, Dear Memory - Ký ức hoa hồng, Chuyện của mùa đông, Tháng mấy em nhớ anh, Phố mùa đông, Thành phố sương, Em gái mưa, Còn gì đẹp hơn... được tái hiện như một tác phẩm nghệ thuật, dàn dựng công phu với hệ thống âm thanh, ánh sáng đạt chuẩn quốc tế.

Khán giả chưa có cơ hội tham dự trực tiếp các concert này sẽ được bù đắp bằng những góc quay cận cảnh, bắt trọn từng khoảnh khắc chân thật của người nghệ sĩ trên sân khấu. Với những ai đã từng hiện diện tại đó, đây là cơ hội để sống lại ký ức thanh xuân rực rỡ một lần nữa.

Năm 2025 của Hà Anh Tuấn khép lại trọn vẹn bằng concert The Rose tại Đà Lạt Ảnh: FBNV

Việc chọn thời điểm 14 giờ 2 phút ngày Valentine, Hà Anh Tuấn cho biết anh muốn dự án này trở thành món quà đầy ắp tình cảm, một chiếc "lì xì" tinh thần, gói ghém sự trân trọng và biết ơn mà anh dành cho khán giả trong suốt hành trình vừa qua. Nam ca sĩ mong muốn rằng, trong những ngày tết sum vầy hay ngày lễ tình nhân lãng mạn, dù đang ở bất cứ đâu, chỉ cần mở màn hình hoặc điện thoại lên, khán giả cũng sẽ đều thấy mình được vỗ về, ủi an và được truyền cảm hứng bởi những giai điệu tử tế. Đây sẽ là một cái kết trọn vẹn cho năm cũ và một khởi đầu đầy hy vọng cho năm mới 2026.

Hà Anh Tuấn chia sẻ về dự án này: "Âm nhạc mà tôi theo đuổi là âm nhạc chân thành, vì chỉ có sự chân thành mới đủ khả năng lay động khán giả. Tôi không đo lường hành trình bằng số concert thành công, bao nhiêu vé bán ra, hay MV đạt triệu views. Người nghệ sĩ, nếu chỉ hát cho chính mình, thì sẽ sớm bị giới hạn bởi những cái tôi rất nhỏ. Nhưng nếu hát cho cuộc đời của mình và của khán giả, thì âm nhạc mới trở thành một nhịp cầu gắn kết".