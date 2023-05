Hạ nghị sĩ Mỹ bịa lý lịch bị truy tố một loạt tội danh

Hạ nghị sĩ Santos rời tòa án ở New York ngày 10.5 REUTERS

"Đó là một cuộc săn phù thủy", ông Santos nói sau khi xuất hiện tại một tòa án ở bang New York hôm 10.5 để nghe cáo trạng từ các công tố viên liên bang. "Săn phù thủy" là cách nói mà cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên sử dụng để đáp trả những cáo buộc và hành động chống lại ông.

"Tôi sẽ chiến đấu vì mình. Tôi sẽ làm đến cùng. Tôi sẽ đấu tranh với cuộc săn phù thủy này. Tôi sẽ chú tâm làm trong sạch tên tuổi của mình và tôi mong muốn được làm điều đó", Reuters dẫn lời ông Santos nói với báo giới.

Theo nội dung cáo trạng gồm 13 khoản, ông Santos, 34 tuổi, bị cáo buộc lừa gạt những người ủng hộ tiềm năng bằng cách rửa tiền để trang trải các chi phí cá nhân của ông và nhận trợ cấp thất nghiệp bất hợp pháp khi ông đang làm việc. Ông cũng bị cáo buộc khai man với Hạ viện Mỹ về tài sản, thu nhập và trách nhiệm pháp lý của mình.

Hạ nghị sĩ New York đã tuyên bố ông vô tội, phủ nhận mọi cáo buộc. Các nghị sĩ hàng đầu của đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ cho biết họ sẽ đợi quy trình pháp lý diễn ra trước khi có hành động tiếp theo đối với ông Santos.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy, người đảng Cộng hòa, cho biết ông sẽ không ủng hộ ông Santos tái tranh cử, theo tường thuật của CNN hôm 10.5. "Santos còn rất nhiều việc phải làm. Tôi nghĩ anh ấy có những thứ khác để quan tâm trong cuộc sống ngoài việc tái tranh cử", ông McCarthy nói.

Ông Santos được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 500.000 USD và sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 30.6. Điều này có nghĩa là ông có thể quay lại Washington DC và biểu quyết trong các cuộc bỏ phiếu tại quốc hội. Để được tại ngoại, ông đã đồng ý giao nộp hộ chiếu và hạn chế đi lại.

Cho đến nay, 9 hạ nghị sĩ Cộng hòa đã kêu gọi ông Santos từ chức, trong đó có 6 người từ bang nhà New York. Song ông Steve Scalise, người số 2 của đảng Cộng hòa tại hạ viện, cho biết đảng này sẽ tạm thời chưa đưa ra bất cứ quyết định nào đối với ông Santos.

"Mỹ có nguyên tắc suy đoán vô tội, nhưng đó là những cáo buộc nghiêm trọng. Ông Santos sẽ phải trải qua quá trình pháp lý", ông Scalise nói trong một cuộc họp báo.

Ông Santos cho biết ông không có ý định từ chức và sẽ tái tranh cử vào năm 2024.

Ngay sau khi ông Santos đắc cử hạ nghị sĩ năm 2022 để đại diện cho một khu vực giàu có ở Long Island thuộc bang New York, báo The New York Times và các kênh truyền thông khác đã phanh phui chuyện ông bịa đặt hầu hết mọi khía cạnh liên quan đến cuộc sống cá nhân và sự nghiệp của mình.

Hạ nghị sĩ Santos đã thừa nhận ông bịa đặt lý lịch REUTERS

Ông Santos cho biết ông có bằng cấp của Đại học New York và Đại học Baruch mặc dù cả hai trường đều không có bất kỳ hồ sơ nào về việc ông từng theo học ở những nơi này. Ông cũng tuyên bố từng làm việc tại các ngân hàng Goldman Sachs và Citigroup, song điều này cũng không đúng sự thật.

Ông Santos nói dối rằng ông là người Do Thái và ông bà của ông đã trốn thoát khỏi Đức quốc xã trong Thế chiến 2. Ngoài ra, ông cũng không tiết lộ rằng ông từng kết hôn với một phụ nữ dù tự nhận mình là người đồng tính.

Sau những tiết lộ của báo chí, ông Santos đã thừa nhận mình bịa đặt phần lớn lý lịch của mình.

Vào tháng 3, Ủy ban Đạo đức của Hạ viện Mỹ đã mở một cuộc điều tra để xem xét các vấn đề, từ hoạt động bị cáo buộc là bất hợp pháp liên quan đến chiến dịch tranh cử năm 2022 của ông Santos và việc không tiết lộ chính xác thông tin bắt buộc trong các tuyên bố của hạ viện, cho đến việc vi phạm luật liên bang về xung đột lợi ích.

Một số cáo buộc trong cáo trạng ngày 10.5 liên quan chặt chẽ với các cáo buộc đang được hạ viện điều tra. Các công tố viên cho biết trong quá trình vận động tranh cử, ông Santos đã rửa tiền quyên góp vào tài khoản ngân hàng cá nhân của mình và sử dụng hàng ngàn USD để thanh toán các chi phí cá nhân, từ quần áo sang trọng đến việc trả nợ thẻ tín dụng.

Ông cũng bị cáo buộc liên tục đưa ra những tuyên bố sai sự thật về thu nhập của mình trong các bản kê khai mà ông đã nộp cho hạ viện. Theo cáo trạng, ông Santos đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp một cách bất hợp pháp trong giai đoạn cao điểm của đại dịch Covid-19, kiếm được hơn 24.000 USD vào thời điểm ông đang nhận mức lương 120.000 USD.