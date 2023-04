Hà Nội: 1.500 quả cầu găng ở lan can hồ Tây bị vặt trộm

Hồ Tây là hồ tự nhiên lớn nhất TP.Hà Nội, diện tích hơn 500 ha với chu vi khoảng 14,8 km. Xung quanh khu vực hồ Tây đều được cơ quan chức năng lắp rào chắn bảo vệ.

Hàng loạt quả cầu găng ở hồ Tây bị mất NGUYÊN QUANG

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều người dân sinh sống khu vực gần hồ Tây tỏ ra bức xúc về việc hàng loạt quả cầu găng trên các trụ lan can có mẫu hoa sen và biểu tượng Khuê Văn Các đã bị mất trộm, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng tới những người tập thể dục khi đi xung quanh hồ.

Các quả cầu găng bị mất tập trung ở các phố Nhật Chiêu, Từ Hoa, Quảng An, Quảng Khánh... Đây là những tuyến phố vắng người về đêm, kẻ gian dựa vào thời điểm này để lấy quả cầu găng.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND Q.Tây Hồ, cho biết các quả cầu găng bị mất cách đây khoảng hơn 1 năm.

"Thực ra, quá trình mất không phải 1 ngày, 1 tuần hay 1 tháng mà mất rải rác trong một thời gian dài nên chúng tôi cần đánh giá lại để có phương án xử lý", ông Khuyến nói và cho biết, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Q.Tây Hồ vẫn chưa có báo cáo chính thức bằng văn bản cho UBND quận.

Chỉ còn số ít lan can giữ được quả cầu găng ở lan can hồ Tây NGUYÊN QUANG

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Q.Tây Hồ, cho biết số lượng quả cầu găng bị mất khoảng 1.400 - 1.500 quả, không hiểu kẻ gian lấy quả cầu găng với mục đích gì.

Do các quả cầu đều được hàn chắc chắn vào cột trụ nên trong quá trình trộm, các đối tượng đập phá và làm méo mó, hư hỏng một số hệ thống lan can. Đến nay, đơn vị đã thực hiện xong việc khảo sát và đang tiến hành sửa chữa, căn chỉnh lại những khu vực lan can bị đứt mối nối.

Vị Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Q.Tây Hồ cho rằng, để ngăn chặn việc này, trong thời gian tới, công an quận, phường phải thường xuyên đi tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn những hành vi trộm cắp quanh hồ Tây; thậm chí, truy tìm các đối tượng trộm cắp để xử lý cũng là một cách để giải quyết triệt để.