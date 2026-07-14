Hà Nội: 6 xã vi phạm trong tổ chức bữa ăn bán trú trường học

UBND TP.Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND thành phố về việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Phụ huynh Hà Nội từng phát hiện thịt cá "bốc mùi" được đưa vào bếp ăn trường học ẢNH: NVCC

Trong đó, đối với công tác kiểm tra, hậu kiểm, giám sát đối với các bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống, ngành y tế đã thành lập 366 đoàn kiểm tra, giám sát và tiến hành kiểm tra 9.466 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Kết quả, 7.980 cơ sở đạt điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (đạt tỷ lệ 84,3%); 1.452 cơ sở bị xử lý với số tiền phạt 7,4 tỉ đồng.

Từ thực trạng này, TP.Hà Nội đánh giá đa số các cơ sở đã có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; tuy nhiên vẫn còn tỷ lệ cơ sở vi phạm, do đó cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát.

Đặc biệt, quá trình kiểm tra về công tác tổ chức bữa ăn bán trú năm học 2025 - 2026, các sở, ngành và đơn vị liên quan đã xử lý vụ việc liên quan tới đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các 16 đơn vị cung cấp nguyên liệu vào bếp ăn trường học, với số tiền phạt gần 800 triệu đồng.

Ngoài ra, một số tập thể, cá nhân tại 6 xã Thường Tín, Thượng Phúc, Trung Giã, Sóc Sơn, Bình Minh, Thanh Oai bị xử lý trách nhiệm vì để xảy ra vi phạm trong công tác tổ chức bữa ăn bán trú trường học năm học 2025 - 2026.

Cạnh đó, Sở Y tế đã tổ chức kiểm tra tại 28 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai cung cấp cho học sinh các trường học trên địa bàn, lấy 20 mẫu nước uống đóng chai gửi kiểm nghiệm. Kết quả, có 8 cơ sở vi phạm bị xử lý, với tổng số tiền phạt khoảng 450 triệu đồng; đình chỉ hoạt động 2 tháng đối với 4 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai.

Xây mới 108 chợ giai đoạn 2026 - 2030

Cũng trong báo cáo, UBND TP.Hà Nội cho biết thực hiện Kế hoạch số 373 ngày 26.12.2025 của UBND thành phố về triển khai các giải pháp xử lý chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát, đến nay toàn thành phố đã giải tỏa được 216/231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát.

Để xử lý dứt điểm chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn, Hà Nội đã yêu cầu các xã, phường tập trung lực lượng duy trì liên tục, thường xuyên công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý, bố trí lực lượng chốt giữ tại các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát đã giải tỏa để ngăn ngừa tái hoạt động.

Cùng với đó, các địa phương chủ động rà soát, sắp xếp tiểu thương vào các vị trí kinh doanh còn trống tại chợ chính quy hoặc thiết lập các điểm kinh doanh tạm thời có quản lý (đặc biệt là các xã, phường chưa có chợ, hạ tầng thương mại chưa đảm bảo) để phục vụ đời sống nhân dân.

Hà Nội cho biết giai đoạn 2026 - 2030, thành phố sẽ đầu tư xây mới 108 chợ, cải tạo nâng cấp 118 chợ, trong đó đến năm 2030 đầu tư xây dựng 2 chợ đầu mối nông sản tổng hợp cấp vùng tại xã Quang Minh và xã Yên Thường; năm 2026 sẽ đầu tư xây mới 22 chợ, cải tạo nâng cấp 60 chợ.