Hà Nội bắt đầu những ngày hội điện ảnh

123 phim của 56 quốc gia, vùng lãnh thổ

Theo thông tin từ ban tổ chức Liên hoan phim (LHP), sau vòng tuyển chọn của hội đồng sơ tuyển và hội đồng chung tuyển, 123 bộ phim của 56 quốc gia và vùng lãnh thổ được lựa chọn tham dự các chương trình Phim dài, Phim ngắn dự thi; Toàn cảnh điện ảnh thế giới; Tiêu điểm của điện ảnh Hàn Quốc. Trong đó, 11 phim dài tranh giải gồm: Chúng ta đã làm gì sai (Tây Ban Nha, Mexico), Ghép tủy (Iran), Maariya (Srilanka), Màn đêm bao phủ (Myanmar), Nàng Zere (Kazakhstan), Người phụ nữ trên tầng áp mái (Ba Lan, Thụy Điển, Pháp), Người xấu (Philippines), Nhanh như bão (Pháp), Paloma (Brazil, Ba Lan), Trong sương mù (Ấn Độ) và Hoa nhài (VN).

Bộ phim Hoa nhài do NSND - đạo diễn Đặng Nhật Minh thực hiện, có kịch bản chuyển thể từ truyện cùng tên của ông. Đây cũng là bộ phim cuối cùng của vị đạo diễn nay đã ở tuổi 84. Đạo diễn, nhà biên kịch Ba Lan Janusz Jikowski giữ vị trí Chủ tịch Ban Giám khảo chương trình Phim dài dự thi. Các thành viên giám khảo “cầm cân nảy mực” ở hạng mục này còn có: Giám đốc điều hành Học viện Nghệ thuật điện ảnh Hàn Quốc (KAFA) Gunshik Jo; nhà báo, tác giả, nhà phê bình điện ảnh, cố vấn biên kịch người Mỹ Mark Schilling, diễn viên Iran Fatemah Motamed-Aria, đạo diễn - nhà biên kịch Bùi Thạc Chuyên.

Đáng chú ý, chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới mang đến nhiều bộ phim đã giành giải thưởng và được đề cử ở nhiều LHP quốc tế, có thể kể đến: Vợ của người du mục (Úc) nhận giải thưởng Lớn của ban giám khảo tại LHP châu Á - Thái Bình Dương, Tình bạn (Bỉ) nhận giải thưởng Lớn tại LHP Cannes 2022, 107 bà mẹ (Slovakia) nhận giải thưởng Horizons - kịch bản xuất sắc tại LHP Venice 2021, Chiếc hộp (Mexico) nhận đề cử giải Sư tử vàng tại LHP quốc tế Venice 2021… Ngoài ra, khán giả cũng có cơ hội thưởng thức những bộ phim xuất sắc được thực hiện mới đây của điện ảnh xứ kim chi trong chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc: Bộ phim của tiểu thuyết gia của đạo diễn Hong Sang Soo (giải Gấu bạc của ban giám khảo tại LHP Berlin 2022), Quyết tâm chia tay - bộ phim giúp đạo diễn Park Chan Wook nhận giải Đạo diễn xuất sắc tại LHP Cannes 2022.

Tìm dự án tiềm năng

Hoạt động được tổ chức trong nhiều kỳ LHP quốc tế Hà Nội là Chợ dự án. Năm nay, “chợ” có 6 dự án: Chachacha (đạo diễn Đỗ Quốc Trung), Ai đã tạo ra con người (đạo diễn Lê Bình Giang), Chúa đất (đạo diễn Đỗ Thanh Sơn), Bada (đạo diễn Ji Un Choi, Hàn Quốc), Be with you (đạo diễn Wang Lutao, Trung Quốc), The beer girl in Yangoon (đạo diễn Sein Lyan Tun, Indonesia/Myanmar). Các nhà sản xuất, làm phim sẽ giới thiệu dự án phim của mình tới những nhà đầu tư, chuyên gia trong ngành điện ảnh, tham gia thuyết trình để cho thấy dự án của mình tiềm năng. Nhà sản xuất, nhà làm phim với dự án xuất sắc sẽ nhận phần thưởng tương đương 2.000 USD (khoảng 50 triệu đồng) từ Hiệp hội Điện ảnh Mỹ.





Cùng với Chợ dự án, các hoạt động khác của liên hoan là chiếu phim, triển lãm sẽ chính thức diễn ra vào hôm nay. “Các rạp chiếu đã sẵn sàng phục vụ khán giả”, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT- DL, Trưởng ban Chỉ đạo LHP quốc tế Hà Nội lần thứ 6, cho biết tại cuộc họp báo khai mạc LHP quốc tế Hà Nội lần thứ 6. Theo thông tin từ ban tổ chức, LHP có sự tham dự của 800 khách mời và đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó có gần 70 đại biểu là các nhà hoạt động điện ảnh, các nghệ sĩ điện ảnh quốc tế.

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh, chia sẻ trong cuộc họp báo trước đó rằng, năm nay do mọi thứ khó khăn vì Covid-19, kinh phí kêu gọi xã hội hóa cũng chỉ đạt 40 - 50% so với các kỳ trước, nên liên hoan sẽ không thể hoành tráng như những lần tổ chức trước.