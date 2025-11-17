Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hà Nội: Bùn nhão tràn trên phố, nhiều xe máy ngã dúi dụi

Nguyễn Trường
17/11/2025 08:18 GMT+7

Bùn nhão bất ngờ xuất hiện trên phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội) khiến nhiều người đi xe máy ngang qua bị trượt, ngã dúi dụi.

Tối muộn 16.11, tại khu vực gần ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học (P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), nhiều người đi xe máy đã gặp nạn vì bùn nhão xuất hiện trên mặt đường.

Người đi đường ngã dúi dụi, lấm lem bùn đất khi di chuyển qua khu vực có bùn nhão trên đường Tôn Đức Thắng

Do trời tối và tầm nhìn hạn chế nên nhiều người đi xe máy không kịp xử lý, ngã dúi dụi. Hiện trường vụ việc thể hiện, khu vực xuất hiện bùn nhão lan rộng trên đoạn đường dài khoảng 15 m.

Tiếp nhận thông tin, Công an P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã phối hợp với cán bộ, chiến Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.Hà Nội) phân luồng giao thông và hướng dẫn người đi đường di chuyển an toàn, tránh trượt ngã.

Trao đổi với Thanh Niên sáng 17.11, một lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 3 cho biết đang xác minh làm rõ, nguyên nhân bùn nhão xuất hiện trên phố Tôn Đức Thắng.

"Vụ việc khiến vài xe máy đi vào khu vực bùn trơn rồi bị ngã", vị lãnh đạo thông tin thêm.

Trong khi đó, một cán bộ quản lý quần thể di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, sau khi vụ việc xảy ra đã lập tức cho cán bộ kiểm tra.

Thông tin ban đầu thể hiện, bùn nhão xuất hiện là do ô tô chở bùn khi di chuyển qua khu vực này thì rơi xuống.

"Dự án thi công tàu điện ngầm chưa đào đến đoạn Văn Miếu này. Vị trí xảy ra bùn nhão nằm ở gần đường Nguyễn Thái Học, gần hàng rào khu vực vườn hoa tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Phía chủ đầu tư dự án sẽ sớm có thông tin về vụ việc", vị cán bộ cho hay.

