Sở GTVT Hà Nội vừa có thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông hạn chế các phương tiện lưu thông trên cầu Chương Dương.

Hà Nội cấm nhiều loại xe qua cầu Chương Dương giữa lúc Nước sông Hồng dâng cao

Theo Sở GTVT Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 3 (bão Yagi), các nhà máy thủy điện đang xả lũ dẫn đến mực nước sông Hồng dâng cao, dòng chảy xiết, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng công trình cầu.

Để bảo đảm an toàn giao thông cho người và các phương tiện lưu thông qua cầu, Sở GTVT Hà Nội có phương án điều chỉnh tổ chức giao thông, hạn chế các phương tiện lưu thông trên cầu Chương Dương từ 8 giờ 30 ngày 10.9.

Theo đó, cấm các phương tiện xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 9 chỗ; cấm xe tải có tải trọng trên 0,5 tấn; xe buýt được phép hoạt động.

Các phương tiện xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 9 chỗ và xe tải có tải trọng trên 0,5 tấn có nhu cầu đi qua cầu Chương Dương lưu thông theo các cầu: Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Tuy, Thăng Long.

Sở GTVT Hà Nội đề nghị Phòng CSGT - Công an TP.Hà Nội bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao.

Đồng thời theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Sở GTVT Hà Nội cũng đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm, Long Biên chỉ đạo lực lượng công an quận, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, CSGT và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Ngày 9.9, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội Trần Hữu Bảo khẳng định, cầu Chương Dương đã xuống cấp nhưng vẫn bảo đảm khả năng chịu lực, cơ bản hoạt động bình thường. Theo ông Bảo, từ khi thành phố nhận quản lý, Sở và các đơn vị liên quan đã hai lần kiểm định cầu vào năm 2013 và 2021. Kết quả cho thấy cầu chính vẫn bảo đảm chịu lực.

Tuy nhiên, mặt cầu đã xuất hiện ổ gà và bong tróc bêtông một số vị trí; cánh gà phía thượng lưu và hạ lưu đã hư hỏng, bêtông tróc làm lộ cốt thép; han gỉ nhiều vị trí...

Còn tại tỉnh Phú Thọ, sáng 9.9 xảy ra vụ sập cầu Phong Châu làm 8 người mất tích. Ngay sau đó, UBND TP.Hà Nội lập tức yêu các sở ngành khẩn trương rà soát các cầu vượt sông và cấm xe đi qua các cầu yếu.