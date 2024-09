Chiều 9.9.2024, rất đông người dân túc trực, chờ đợi gần hiện trường mong có tin tức từ cơ quan chức năng về người thân đã gặp nạn trong vụ sập cầu Phong Châu (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

Vụ sập cầu Phong Châu: Gian nan tìm kiếm nạn nhân giữa sông Hồng nước xiết

Sau khi tham gia bàn bạc, lên phương án tìm kiếm các nạn nhân mất tích, đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã tới thăm hỏi, động viên người thân các nạn nhân.

Thông tin thêm tại hiện trường, đại tá Tuấn cho biết hiện nước trên sông Hồng đang chảy rất mạnh. Công an tỉnh Phú Thọ đã tập trung đầy đủ các phương tiện và con người để sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, lực lượng quân đội và công an phải thấy lòng sông an toàn thì mới có thể triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đau lòng vụ sập cầu Phong Châu: Thất thần chờ tin người thân

Hiện lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, quân đội và các lực lượng ở địa phương đang ứng trực ở hạ lưu sông Hồng để trong trường hợp các nạn nhân trôi dạt về dưới thì sẽ lập tức ứng cứu.

Quân đội cũng đã dựng các lều dã chiến ở hiện trường, sẵn sàng cho việc cứu hộ có thể kéo dài nhiều giờ nữa.

Lực lượng CSGT thuộc Cục Cảnh sát giao thông (C08) Bộ Công an cũng điều động ca nô, tham gia tìm kiếm người mất tích.

Theo đại tá Tuấn, bước đầu, lực lượng chức năng nhận định khi sự cố xảy ra có vài ô tô và vài xe máy đi trên cầu Phong Châu. Quá trích xuất camera hành trình và camera của người dân, khi phát hiện cầu sập thì có vài xe ô tô quay đầu lại.

"Hiện mới xác định có 2 ông bà già và 2 cháu nhỏ 19 tuổi đã gặp nạn. Số lượng phương tiện các ô tô gặp nạn thì chưa có số liệu chính xác… Lực lượng chức năng đã cứu được 3 nạn nhân, là những người đã bám víu được vào vách taluy khi cầu sập", ông Tuấn cho hay.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc: Làm cầu phao thay tạm cầu Phong Châu

Đại tá Tuấn cho biết thêm, trước đó tỉnh Phú Thọ đã đánh giá, rà soát tất cả các cầu, cống trên địa bàn. Việc sập cầu Phong Châu là "bất ngờ của mẹ thiên nhiên". Sau sự cố sập cầu, địa phương sẽ cấm đường một số cầu, cống trên địa bàn trong đó có cầu Trung Hà.

"Với cầu Trung Hà, chúng tôi sẽ đình chỉ trong chiều nay và có phương án phối hợp với Cục Giao thông đường bộ (Bộ Giao thông Vận tải) phân luồng, không cho các phương tiện qua cầu Trung Hà để đảm bảo an toàn", ông Tuấn cho biết thêm.

Về nguyên nhân ban đầu, đại tá Tuấn cho biết hiện chưa thể đánh giá vì dòng nước đang chảy rất mạnh, không loại trừ trường hợp vật cứng ở đâu đó trôi dạt va đập vào cầu. Do đó, phải đợi cơ quan chức năng điều tra xác minh thì mới thông báo chính xác nguyên nhân ban đầu. Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc