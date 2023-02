Hà Nội: Cảnh sát giải cứu người đàn ông nước ngoài định nhảy chung cư tự tử

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 25 ngày 14.2, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) nhận tin báo từ Công an P.Mỹ Đình 1 (Q.Nam Từ Liêm) về sự việc xuất hiện một nam thanh niên có biểu hiện không bình thường, đứng bên ngoài lan can ban công tầng 8 tòa chung cư The Emerald (P.Mỹ Đình 1).



Cảnh sát tiếp cận, ứng cứu người đàn ông CHỤP MÀN HÌNH

Nhận được tin báo, Công an Q.Nam Từ Liêm đã xuất 1 xe chỉ huy, 1 xe CNCH, 1 xe thang và cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường; đồng thời xin chi viện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nội 2 xe chữa cháy xuống hiện trường tổ chức biện pháp cứu nạn.

Tổ công tác khi có mặt đã nhanh chóng triển khai phương tiện, nệm hơi ở mặt đất để tạo an toàn khi tình huống bất khả kháng xảy ra. Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ tiếp cận vị trí người đàn ông đang đứng thuyết phục, động viên để lấy sự tập trung, chú ý của người này cho mũi công còn lại nhanh chóng tiếp cận, khống chế.

Sau ít phút, người đàn ông đã được giải cứu an toàn. Tại thời điểm ứng cứu, người này có biểu hiện không bình thường, liên tục giãy giụa khiến chiến sĩ PCCC phải khống chế để đưa xuống mặt đất.

Qua xác minh ban đầu, người đàn ông này khoảng 29 tuổi, mang quốc tịch nước ngoài.