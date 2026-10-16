Hà Nội cắt tỉa hoa sữa, người dân thích thú nhặt cành to về cắm

Trong 13 tuyến đường, phố, Hồ Tùng Mậu có 179 cây phải cắt tỉa, chiếm số lượng nhiều nhất, kế đến là Lê Thanh Nghị 170 cây, Trung Hòa 139 cây, Lê Quang Đạo 125 cây, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính 99 cây, Tân Mai 98 cây, Nguyễn Duy Trinh 80 cây.

Các phố Trần Phú (phường Hà Đông), Quang Trung (phường Hà Đông), Đào Tấn, Kim Mã, Nguyên Hồng, Hoàng Như Tiếp được cắt tỉa từ 22 đến 65 cây.

Ông Đinh Văn Nhuần, công nhân Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành, cắt tỉa hoa sữa trên đường Hồ Tùng Mậu sáng 16.10 ẢNH: VĂN CHUNG

Ghi nhận của Thanh Niên sáng 16.10, trên đường Hồ Tùng Mậu, 7 công nhân cùng máy móc đã tiến hành cắt tỉa hoa sữa.

Các đơn vị sử dụng xe nâng chuyên dụng đưa nhân công lên cao cắt tỉa những chùm hoa ở vị trí mật độ dày, thường là vạt cây hứng nhiều nắng. Cành cắt dài 30 - 50 cm, đảm bảo không tiếp tục phát triển, kết bông trong mùa hoa năm nay.

Các đơn vị sử dụng xe nâng chuyên dụng đưa nhân công lên cao cắt tỉa những chùm hoa sữa ở nơi mật độ dày, thường là vạt cây hứng nhiều nắng ẢNH: VĂN CHUNG

Ông Đinh Văn Nhuần, công nhân Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành, người trực tiếp cắt tỉa hoa sữa, cho biết: "Chúng tôi tiến hành làm từ 6 giờ sáng, cố gắng lựa chọn khung giờ ít ảnh hưởng tới giao thông đi lại để cắt tỉa. Việc cắt tỉa hoa sữa cũng phải làm sao vừa giảm mùi hương nhưng phải đảm bảo mỹ quan đô thị".

Công nhân thu dọn hoa sữa vừa cắt tỉa trên đường Hồ Tùng Mậu ẢNH: VĂN CHUNG

Một số người đi đường đã dừng xe, nhặt hoa mang về cắm. Chị Nhung, nhà ở phường Phương Canh, cho biết: "Tôi đang đi làm, thấy công nhân cắt tỉa hoa nhiều nên dừng xe nhặt mấy cành to về cắm".

Là người thích mùi hoa sữa, chị Nhung cho biết, xung quanh nhà chị nhiều hoa sữa, tối về mở cửa là mùi hoa ngào ngạt, rất thích.

Chị Nhung xin cành hoa sữa to nhất về cắm trong nhà ẢNH: VĂN CHUNG

Tương tự, trên đường Lê Quang Đạo, không ít người dân thích thú ra xin hoa sữa về cắm. Chị Thùy, nhà ở phường Phú Đô, cho cả hai con ra xin hoa về cắm.

"Tôi rất thích và yêu hoa sữa", chị Thuỳ nói. Tuy nhiên, theo chị Thuỳ, việc cắt tỉa bớt hoa sữa ở nơi mật độ dày, gây mùi hương quá nồng, là cần thiết.

Chị Thùy và các con tranh thủ ra đường Lê Quang Đạo nhặt các chùm hoa sữa về cắm trong nhà ẢNH: VĂN CHUNG

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị cắt tỉa phải bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, không làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển, hình dáng và khả năng bảo đảm an toàn của cây; không sử dụng hóa chất hoặc áp dụng các biện pháp có nguy cơ ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe người dân và môi trường.

Cũng theo Xây dựng Hà Nội, về lâu dài, thành phố sẽ khảo sát, thống kê đầy đủ hiện trạng cây hoa sữa trên các tuyến phố, khu dân cư, qua đó đề xuất phương án điều chỉnh mật độ cây theo từng tuyến phố, phù hợp với đặc điểm cảnh quan, không gian đô thị và nhu cầu của người dân.

Với nhiều người, đây là dịp để họ tranh thủ nhặt các chùm hoa sữa đẹp về cắm ẢNH: VĂN CHUNG

Trong đó, thành phố tập trung nghiên cứu phương án dịch chuyển một phần cây hoa sữa tại nơi mật độ quá dày, ảnh hưởng môi trường sống đến những khu vực phù hợp.

Đồng thời, các đơn vị nghiên cứu, đề xuất trồng bổ sung, thay thế bằng các loài cây xanh phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, đặc điểm từng tuyến phố và định hướng phát triển hệ thống cây xanh thành phố.