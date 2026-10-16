Hoa sữa Hà Nội: Giữ nét riêng, trồng đúng chỗ

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, cắt tỉa chùm hoa sữa tại các khu vực trồng với mật độ dày đặc nhằm giảm thiểu mùi hương quá nồng, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân trong mùa hoa nở. Về lâu dài, các địa phương cần khảo sát, đánh giá hiện trạng để xây dựng phương án điều chỉnh mật độ, di dời hoặc trồng bổ sung các loài cây phù hợp hơn với cảnh quan và thổ nhưỡng.

L ÃNG MẠN VÀ THỰC TẾ

Mỗi độ thu về, hoa sữa tại Hà Nội lại trở thành chủ đề bàn luận rôm rả về mùi hương quá nồng tại các khu vực trồng dày đặc. Chia sẻ trải nghiệm cá nhân, bạn đọc (BĐ) Hoàng Đức Thành viết: "Có ai đi qua phố Nguyễn Du mùa này mà không bị choáng bởi mùi hoa sữa không nhỉ? Em ở gần mà đêm ngủ phải đóng cửa kín mít". BĐ Nguyễn Hùng Kiên thì cho biết bản thân thường xuyên bị nhức đầu và dị ứng nặng khi đi qua những con phố đậm đặc mùi hương hoa sữa, đồng thời ủng hộ chủ trương tỉa bớt cây. BĐ Vũ Quốc Tuấn cũng nhận định: "Mùa hoa sữa năm nào cũng gây tranh cãi bởi có đoạn phố thơm dễ chịu, có đoạn đi qua chỉ muốn ngạt thở, những người có cơ địa dị ứng phải chịu khổ nhiều nhất".

Hoa sữa nở dày đặc trên một tuyến phố ở Hà Nội Ảnh: Nguyễn Trường

Nhìn nhận thẳng thắn về khoảng cách giữa lãng mạn và thực tế, BĐ Phạm Thu Huyền phân tích: "Thực ra chẳng ai ghét hoa sữa đến mức đòi phá bỏ hết cây. Vấn đề là mật độ trồng không hợp lý. Một đoạn đường ngắn mà cây nào cũng ra hoa cùng lúc thì chịu sao nổi. Người ngoài cuộc dễ nói đến "nét đặc trưng mùa thu" nhưng người dân sống ở những con phố dày đặc hoa sữa có nhu cầu rất thực tế là được sinh hoạt bình thường trong chính căn nhà của mình".

'C HỖ NÀO QUÁ DÀY THÌ XỬ LÝ…'

Dù ủng hộ chủ trương giảm bớt mùi hương nồng nặc của hoa sữa, nhiều độc giả vẫn bày tỏ nuối tiếc về biểu tượng mùa thu của thủ đô. BĐ Lê Quỳnh Nhi nêu ý kiến: "Những phản ánh về tình trạng đau đầu, khó chịu của người dân cần được lắng nghe nhưng mong thành phố cân nhắc kỹ, chỗ nào quá dày thì xử lý, chỗ nào thưa và không ảnh hưởng đến nhà dân thì giữ nguyên để Hà Nội dù thay đổi vẫn giữ lại được chút hương mùa cũ".

Trong khi đó, BĐ Nguyễn Vũ Gia Hưng đề xuất làm thử nghiệm ở một vài tuyến phố trước. "Chỗ cây tập trung nhiều và sát nhà dân thì giảm bớt chùm hoa, chỗ thưa cây thì giữ lại. Sau đó, cơ quan chức năng cần hỏi ý kiến người dân xem mùi đã dễ chịu chưa và cây có bị ảnh hưởng gì không, có phản hồi thực tế rồi mới biết cách nào phù hợp", BĐ này viết.

Mở rộng về vấn đề quy hoạch cây xanh đô thị, BĐ Nguyễn Xuân Trí phân tích: "Quy hoạch cây xanh đô thị cần tính đến đặc điểm từng tuyến đường. Phố nhỏ, nhà cao tầng sát vỉa hè, không khí khó lưu thông thì không nên tập trung quá nhiều cây có hương mạnh… Hà Nội cần lập danh sách những vị trí trồng hoa sữa chưa hợp lý để đánh giá từng nơi trước khi quyết định giữ, chuyển bớt hay thay thế dần". Ngoài ra, BĐ Phạm Trung Huy mong muốn: "Cần công khai tiêu chí chọn cây xanh cho từng loại đường, đảm bảo cây có bóng mát, bộ rễ phù hợp và ít gây cản trở giao thông. Điều quan trọng nhất là làm sao để 10, 20 năm nữa không phải tiếp tục câu chuyện trồng rồi lại bỏ".