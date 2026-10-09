Lăng kính bạn đọc: Rà soát quy định khoảng cách an toàn, phí cao tốc

Như Thanh Niên đã thông tin, Cục Đường bộ vừa có phản hồi về thông tin cho rằng thời gian qua, lưu lượng xe trên cao tốc Bắc - Nam giảm do tâm lý e ngại phạt lỗi khoảng cách và mức phí cao tốc quá cao.

Theo đó, Cục Đường bộ dẫn số liệu thống kê cho thấy lưu lượng xe không giảm. Cụ thể, nếu tính từ thời điểm thu phí trên cao tốc (từ tháng 3.2026), lưu lượng trong tháng 9 cao hơn 3,7% so với bình quân 7 tháng, tương ứng 13,6/13,1 triệu lượt xe/tháng, chỉ giảm nhẹ so với tháng 8 là do cao điểm cuối kỳ nghỉ hè, nghỉ lễ 2.9 và nhu cầu du lịch tăng cao.

Xem xét dựa trên thực tiễn

Liên quan đến tâm lý e ngại của người tham gia giao thông về vi phạm lỗi không giữ khoảng cách an toàn, Cục cho hay quy định này phù hợp với Công ước Viên 1968 về giao thông đường bộ cũng như các luật của VN. Trong đó, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục rà soát, sửa đổi các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo thẩm quyền; chỉ đạo cơ sở đào tạo lái xe ô tô tuyên truyền, phổ biến quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn...

Thời gian qua, nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam thường xuyên vắng xe, khiến dư luận cho rằng tài xế chọn đi quốc lộ thay vì cao tốc Ảnh: Hữu Tú

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Nguyễn Ngọc Sáng phân tích: "Khoảng cách an toàn cũng có thể thay đổi theo thời gian dựa vào các loại xe bây giờ chất lượng tốt hơn, hệ thống phanh xe, bánh xe đạt chất lượng hơn, cao tốc giờ hiện đại trơn tru hơn, dễ lưu thông hơn... Vậy nên tiêu chuẩn khoảng cách an toàn thiết nghĩ không thể tuân theo các quy định an toàn cũ được mà cần nghiên cứu và ban hành quy định mới thì sẽ giúp ngành giao thông vận tải đường bộ mang lại nhiều lợi ích kinh tế hơn".

BĐ Vũ An cũng cho rằng nên linh động: "Về khoảng cách an toàn mọi người đã tranh luận nhiều mà chưa có giải pháp hữu hiệu nhất bởi căn bản đường cao tốc ở ta còn nhỏ hẹp. Gặp ngay các dịp cao điểm là rất dễ ùn tắc, không đảm bảo quy chuẩn. Do vậy, có thể linh động xem xét tùy thời điểm khi rơi vào khoảng thời gian ghi nhận lượng xe quá đông trên cao tốc".

"Giảm phí để khuyến khích sử dụng cao tốc"

Liên quan đến phí cao tốc, theo Cục Đường bộ, mức phí từ 900 - 1.300 đồng/xe/km đã được tính toán bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Mức phí này không vì lợi nhuận mà chỉ bù đắp một phần chi phí vận hành, bảo trì và tái đầu tư phát triển các tuyến cao tốc mới.

Tuy nhiên, mới đây, UBND TP.Hải Phòng và Công an TP.Hải Phòng có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ VN và Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính VN (VIDIFI) nghiên cứu phương án khuyến khích phương tiện rơ-moóc, sơ mi rơ-moóc chuyển sang sử dụng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cũng như nâng cao hiệu quả khai thác cao tốc này đối với xe tải nặng, xe container nhằm giảm ùn tắc cho QL5. Theo đó, chi phí lưu thông trên cao tốc còn cao đối với xe tải nặng và xe container nên Công an TP.Hải Phòng đề nghị nghiên cứu giảm giá vé đối với phương tiện loại 4 (xe tải từ 10 đến dưới 18 tấn, xe container 20 feet), loại 5 (xe tải từ 18 tấn trở lên, xe container 40 feet) sử dụng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Với khoảng cách yêu cầu giữa các xe ta có thể tính được lưu lượng xe tối đa trên mỗi làn đường để xem có phù hợp thực tế hay không. Quang Dat Nguyen

BĐ Khang1985 phân tích thêm: "Chi phí Cục đường bộ đưa ra nghe có vẻ hợp lý và không quá mắc. Tuy nhiên, đó là chi phí có thể dành cho xe cá nhân, gia đình. Còn chi phí vận chuyển hàng hóa, xe container có thể còn là một áp lực cho các đơn vị vận tải, logistics. Có thể xem xét khía cạnh này".

Bên cạnh đó, đề xuất của BĐ Xuanphuc1963: "Các xe container, xe tải lớn nếu không chở hàng nên có chế độ giảm giá phí" nhận được nhiều ý kiến đồng tình rằng giải pháp này có thể giúp khuyến khích tài xế sử dụng cao tốc, vừa giảm áp lực tài chính cho ngành vận tải vừa giảm áp lực giao thông trên các tuyến quốc lộ hiện nay.