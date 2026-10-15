Mùi hoa sữa nồng nặc: Người tìm để ngửi, người nín thở tránh xa

Nín thở, đi đường vòng vì không chịu nổi mùi hoa sữa

Những ngày này, đi dọc một đoạn đường Trường Sơn (P.Hòa Hưng, TP.HCM), không khó để nhận ra hương hoa sữa nồng nàn trong không khí. Khoảng 10 cây hoa sữa trồng dọc hai bên đường đang vào mùa nở rộ. Những chùm hoa nhỏ màu trắng ngà phủ kín tán cây, cánh hoa rụng xuống mặt đường tạo nên khung cảnh khá thơ mộng.

Hoa sữa vào mùa, cánh hoa rụng xuống đường tạo nên một khung cảnh thơ mộng ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Thế nhưng, vẻ đẹp ấy không đồng nghĩa với việc ai cũng yêu thích mùi hương của loài hoa này. Với một số người thường xuyên sinh sống, làm việc tại đây, mùa hoa sữa lại là khoảng thời gian chẳng mấy dễ chịu.

Vừa trông coi bãi giữ xe của một hồ bơi nằm cạnh hàng cây hoa sữa trên đường Trường Sơn, anh Lê Hùng Vương (32 tuổi) vừa than thở rằng đã 5 năm sống và làm việc tại đây nhưng vẫn chưa thể quen với mùi hoa. "Ở đây nhiều cây quá, mỗi lần hoa nở là tôi nhức đầu chịu không nổi. Một, hai cây thì còn có thể chịu được, đằng này cả hàng cây cùng nở, mùi rất nồng, nhất là vào sáng sớm và buổi tối", anh Vương nói.

Khi được hỏi có cách nào để hạn chế mùi hoa, người đàn ông chỉ cười bất lực: "Chịu thôi!". Chưa kể, hoa liên tục rụng xuống khiến anh phải quét dọn thường xuyên, mỗi lần gom được đến nửa thùng rác.

Mùi hương nồng nàn của hoa sữa khiến nhiều người cảm thấy khó chịu ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Hàng hoa sữa đang nở rộ ở đường Trường Sơn (P.Hòa Hưng) ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nếu anh Vương không thể tránh vì nơi làm việc nằm ngay cạnh hàng cây, thì Nguyễn Thị Xinh (28 tuổi, làm việc tại Khu công nghiệp Tân Bình) lại chọn cách đi đường vòng mỗi khi hoa sữa vào mùa.

"Mình rất sợ mùi hoa sữa, vừa nồng vừa khiến mình nhức đầu. Đường từ nhà đến công ty có một đoạn trồng nhiều cây hoa sữa nên cứ đến mùa này là mình phải đổi đường đi. Hôm nào quên, chạy ngang qua chỉ biết nín thở vì không chịu nổi", Xinh kể.

Không đến mức phải tránh xa như Xinh, Nguyễn Hữu Hiệp (26 tuổi, làm việc tại P.Tân Thuận) cho rằng hoa sữa không hẳn có mùi khó ngửi. Vấn đề nằm ở việc phải tiếp xúc với mùi hương ấy trong bao lâu. "Ngửi thoáng qua thì mình vẫn thấy thơm, nhưng nếu ở trong không gian toàn mùi hoa sữa quá lâu thì rất khó chịu, thậm chí nhức đầu vì mùi quá nồng", Hiệp chia sẻ.

Sự khác biệt giữa ngửi thoáng qua và phải sống chung với mùi hoa cũng là điều Nguyễn Kỳ Anh (30 tuổi, ngụ P.Tân Hưng), một nhiếp ảnh gia tự do, nhận thấy khi tìm đến đường Trường Sơn chụp ảnh hoa sữa.

Kỳ Anh chụp ảnh những bông hoa sữa ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đây mới là lần thứ hai anh bắt gặp một nơi có nhiều hoa sữa đến vậy. Dù thích khung cảnh những hàng cây đang nở hoa, Kỳ Anh thừa nhận: "Chạy xe ngang qua thì thấy thơm, nhưng nếu phải đứng lâu, hay sống ở đây ngày nào cũng ngửi thì thật sự khó chịu".

Người tìm khắp TP.HCM để ngửi hoa, người mang về phòng thay nến thơm

Trái ngược với những người chỉ muốn tránh xa, có người lại chủ động tìm kiếm hương hoa sữa giữa lòng TP.HCM, thậm chí càng nhiều hoa càng thích. Võ Trọng Vương (30 tuổi, làm việc trên đường Võ Văn Kiệt, P.Chợ Quán) từng đăng bài lên mạng xã hội hỏi thăm những tuyến đường có trồng hoa sữa để tìm đến thưởng thức mùi hương này.

"Hiện tại mình vẫn đang tìm chỗ nào có trồng nhiều hoa sữa. Thỉnh thoảng đi đường cũng gặp nhưng chỉ có một cây, hoa ít nên ngửi không đã", Vương hào hứng cho biết.

Không phải ai cũng chịu được mùi hương của hoa sữa ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Điều khiến Vương yêu thích loài hoa này không chỉ nằm ở mùi hương. Vương kể ngày còn học tiểu học, ngôi trường anh theo học có rất nhiều cây hoa sữa. Bởi vậy, mỗi lần bắt gặp mùi hương quen thuộc, những ký ức tuổi thơ lại ùa về.

Khi nghe nhiều người than nhức đầu vì hoa sữa, Vương nói bản thân chưa từng gặp tình trạng ấy. Anh còn hài hước ví việc thưởng thức hương hoa sữa giống như ăn sầu riêng: "Phải chịu khó khúc đầu mới cảm nhận được hương thơm ở phía sau".

Thậm chí, Hồ Minh Hiếu (24 tuổi, làm việc tại Bệnh viện đa khoa Thủ Đức) còn thích hoa sữa đến mức mang hoa về cắm trong phòng thay cho nến thơm. Ít ai ngờ rằng Hiếu từng thuộc nhóm không thích mùi hương này. Khi còn học THPT ở An Giang, những buổi học thể dục giữa trưa nắng nóng, cộng thêm mùi hoa sữa nồng nặc khiến hiếu cảm thấy vô cùng khó chịu.

Thế nhưng, khi lên TP.HCM học tập rồi đi làm, cảm nhận của Hiếu lại thay đổi. Mùi hương từng khiến Hiếu khó chịu giờ trở thành thứ gợi nhớ những năm tháng học trò. "Trên con đường tan làm, hương hoa sữa như xoa dịu lòng mình, đưa mình trở về khoảng ký ức tuổi học trò non trẻ", Hiếu bộc bạch.

Có lẽ, điều khiến một số người thích hoa sữa không chỉ là bản thân mùi hương, mà còn là những kỷ niệm gắn liền với nó.

Còn bạn, bạn thích hương hoa sữa hay cảm thấy khó chịu, nhức đầu mỗi khi ngửi thấy mùi hương này?