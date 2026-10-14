Đi tìm 'mùa thu' ở TP.HCM, nhiều người ngơ ngác: Lá vàng mộng mơ đâu rồi?

Đi tìm "mùa thu" ở TP.HCM thấy… lá xanh um

Sáng cuối tuần, cùng bạn chạy xe máy lên công viên Tao Đàn (đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Thành, TP.HCM), Nguyễn Uyển Nhi (25 tuổi, ở đường Hai Bà Trưng, P.Xuân Hòa, TP.HCM) hết nhìn video trong điện thoại lại nhìn khung cảnh trước mặt. Cô nói tưởng đi nhầm. "Đúng cây này rồi, cũng ở vị trí công viên Tao Đàn, mà giờ lá xanh um. Mới 1 tuần thôi mà", Uyển Nhi "dở khóc dở cười" chia sẻ.

Nhi kể mới khoảng tuần trước thấy clip cây lá vàng ở công viên Tao Đàn thơ mộng quá, cô và bạn tính qua chụp hình ghi lại khoảnh khắc mùa thu ở TP.HCM. Nhưng công việc bận rộn, chiều về mưa ngập, tới cuối tuần có thời gian chạy qua thì cây đã xanh um.

Cây lá vàng được chia sẻ trong 1 clip trên mạng xã hội khoảng 1 tuần trước ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hiện tại lá xanh um, không ít bạn trẻ tưởng đi nhầm ẢNH: THANH ĐA

Tương tự, ngày 11.10, Nguyễn Thúy Mai, ngụ đường Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Thuận, TP.HCM, tìm đến hàng cây ven kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, nơi từng được mệnh danh "con đường mùa thu" đẹp như phim Hàn, cũng không khỏi ngỡ ngàng.

Mai cho biết những tán cây xanh rợp, chẳng còn khung cảnh lá vàng mộng mơ: "Hết lá vàng rồi, hết mùa thu rồi. Lá cây hiện giờ đã xanh mà vẫn đông các bạn trẻ tìm đến, chắc do cuối tuần. Mình nghĩ cảnh có sao chụp vậy, lá xanh có vẻ đẹp của lá xanh".

Lá vàng lãng mạn ngay đèn tín hiệu giao thông trên đường Nguyễn Cơ Thạch ngày 29.9 ẢNH: THANH ĐA

Nay đã um tùm lá xanh ẢNH: THANH ĐA

Trưa 12.10, theo ghi nhận của người viết, những hàng cây trải dài dọc nhiều tuyến đường quanh khu đô thị Sala như đường Mai Chí Thọ, đường Nguyễn Cơ Thạch (P.An Khánh, TP.HCM) cũng đã xanh um lá. Ít ai ngờ, mới chỉ hơn 10 ngày trước, hàng cây lá đỏ, vàng rực rỡ xen giữa tán xanh từng gây sốt mạng xã hội, gây thương nhớ cho những ai đến đây.

Anh Lê Trọng Sơn, nhân viên bảo vệ của một ngân hàng ở đường Nguyễn Cơ Thạch (số 35 khu Sala, đường Nguyễn Cơ Thạch, P.An Khánh) chia sẻ: "Cách đây không lâu, rất đông người đến đây chụp hình, quay phim. Ai cũng khen đẹp. Tôi còn giúp mọi người chụp hình", anh Trọng Sơn chia sẻ.

Vì sao cây đổi màu, thay lá chỉ trong thời gian ngắn?

Khoảnh khắc ngắn ngủi khi những tán cây vàng xen lẫn sắc xanh, lá rụng trên vỉa hè cùng ánh nắng len qua kẽ lá tạo nên nét quyến rũ dịu dàng khác biệt so với hình ảnh nhộn nhịp vốn có của đô thị. Đó là lý do nhiều bạn trẻ ví von "con đường mùa thu". Vì sao có hiện tượng cây đổi màu, thay lá diễn ra trong thời gian ngắn ở TP.HCM?

Cây ở khu đô thị Sala xanh mướt, chẳng còn lá đỏ lá vàng ẢNH: THANH ĐA

Cũng trên con đường này ngày 29.9, lá vàng rụng gây thương nhớ ẢNH: THANH ĐA

Tiến sĩ Đinh Quang Diệp, Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam, cho biết hiện tượng này là kết quả tự nhiên của biến đổi khí hậu, thời tiết, không phải hiện tượng thường xuyên hàng năm, do vậy không thể xác định chu kỳ chính xác. Ông lấy ví dụ, thông thường, cây sa la rụng lá vào cuối mùa khô, đầu mùa mưa (khoảng tháng 5), nhưng có thời điểm như năm nay lại có thêm tháng 9. "Không phải tất cả cây đều thay đổi màu lá hay rụng lá, hiện tượng này chỉ diễn ra ở những loài cây rụng lá như cây lộc vừng, ngọc kỳ lân... ", tiến sĩ Diệp nói.

Cây khô hạn sẽ thích nghi bằng cách rụng lá, nhưng mỗi loài cây sẽ có khoảng thời gian khác nhau. Tiến sĩ Diệp lấy ví dụ cây giáng hương lấy gỗ rụng lá trong khoảng thời gian 3, 4, 5 tháng, trong khi giáng hương đường phố thời gian rụng lá, thay lá sẽ diễn ra trong khoảng 1, 2 tháng. Cây lộc vừng lại có khoảng gian ngắn hơn nữa chỉ trong vòng 1, 2 tuần. "Những bạn trẻ muốn lưu lại khoảnh khắc lãng mạn bên những tán cây thay lá nên tranh thủ ghé thăm ngay, bởi quá trình này có thể chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn", tiến sĩ Diệp chia sẻ.

Sau ít ngày gây sốt trên mạng xã hội, sắc lá vàng mộng mơ ấy dần nhường chỗ cho màu xanh quen thuộc, khiến không ít người tìm đến check-in ngỡ ngàng. ẢNH: THANH ĐA

Những cây lá vàng hiếm hoi thời điểm này ở khu đô thị Sala ẢNH: THANH ĐA

Dù chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng những khoảnh khắc lá vàng mộng mơ thoáng qua ở đường Trường Sa, khu đô thị Sala hay góc nhỏ công viên Tao Đàn đã mang đến cho người trẻ chút cảm giác mùa thu lãng mạn ngay giữa lòng thành phố.





