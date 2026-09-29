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    Giới trẻ

    Thêm một 'con đường mùa thu' với hàng cây đổi màu gây thương nhớ ở TP.HCM

    Thanh Đa
    Thanh Đa
    Những ngày gần đây, không ít bạn trẻ dừng lại bên đường Mai Chí Thọ, đường Nguyễn Cơ Thạch (P.An Khánh) ngắm hàng cây đỏ, vàng rực rỡ xen giữa tán xanh. Hàng cây đổi màu ở 'phố nhà giàu' TP.HCM đang gây thương nhớ cho những ai đến đây.

    Ngắm hàng cây đổi màu ở 'phố nhà giàu'

    Từ đằng xa, sắc đỏ, vàng nổi bật giữa màu xanh của những tán cây tạo nên khung cảnh thu hút, khiến không ít người phải chậm bước ngắm nhìn.

    Sáng 29.9, theo ghi nhận của người viết, những hàng cây trải dài dọc nhiều tuyến đường quanh khu đô thị Sala (đường Mai Chí Thọ, P.An Khánh, TP.HCM) đang bước vào thời điểm có sự thay đổi rõ rệt về màu sắc. Có cây vẫn giữ màu xanh, trong khi một số cây chuyển sang sắc vàng, đỏ, tạo nên những mảng màu đan xen thu hút. Mỗi khi có gió thổi qua, lá vàng rụng lả tả xuống mặt đất như dệt nên tấm thảm vàng rực rỡ.

    Hàng cây đổi màu gây thương nhớ ở 'phố nhà giàu' TP.HCM ít người biết - Ảnh 1.

    Hàng cây đổi màu gây thương nhớ ở "phố nhà giàu" TP.HCM

    ẢNH: THANH ĐA

    Hàng cây đổi màu gây thương nhớ ở 'phố nhà giàu' TP.HCM ít người biết - Ảnh 2.

    Không ít bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt khi hàng cây thay lá

    ẢNH: THANH ĐA

    Từ sáng sớm, anh Võ Hoàng Sự (29 tuổi, khu đô thị Phú Mỹ Hưng) ghé đường Nguyễn Cơ Thạch (P.An Khánh, TP.HCM) mua nội thất. Trong lúc chờ đợi, anh nhìn những hàng cây đổi màu và thấy lòng dịu lại, đặc biệt khi ánh nắng xuyên qua những kẽ lá, làm nổi bật màu sắc của cây. 

    Điều khiến hàng cây trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở màu sắc mà còn ở cách chúng xuất hiện trong không gian đô thị. Giữa nhịp sống hối hả, những dòng xe nối nhau, các công trình mới và tốc độ phát triển đô thị, sự xuất hiện của những mảng màu đỏ, vàng giữa nền xanh tạo cảm giác tương phản rõ rệt.

    Hàng cây đổi màu gây thương nhớ ở 'phố nhà giàu' TP.HCM ít người biết - Ảnh 3.

    Nhìn hàng cây thay màu lá, anh Võ Hoàng Sự cho biết rất ấn tượng

    ẢNH: THANH ĐA

    Anh Lê Trọng Sơn cho biết anh là nhân viên bảo vệ của Public Bank 7 năm nay. Anh Sơn mới chuyển qua chi nhánh ở đường Nguyễn Cơ Thạch (số 35 khu Sala, đường Nguyễn Cơ Thạch, P.An Khánh) hơn 1 năm. Chỉ tay lên hàng cây rực rỡ sắc vàng, đỏ trước cửa ngân hàng, anh Sơn nói: "Đây là cây sala, với tôi mùa cây xanh tươi tốt đẹp nhất. Mùa này, cây thay lá cũng có nét đẹp riêng. Mấy ngày nay, thi thoảng các bạn trẻ đến đây chụp hình. Khu vực này đẹp nhưng chưa nhiều người biết đến", anh Trọng Sơn cho biết.

    Thêm một 'con đường mùa thu' ở TP.HCM

    Những ngày qua, hàng cây ven kênh Nhiêu Lộc phủ lá vàng, biến đường Trường Sa thành "con đường mùa thu", điểm check-in được giới trẻ săn đón. Từ đây, những địa điểm tương tự cũng nhanh chóng được các bạn trẻ tìm kiếm, chia sẻ.

    Lướt mạng xã hội và thấy bức ảnh cây phủ lá đỏ, lá vàng rụng đầy mặt đất được ghi ở khu đô thị Sala, Nguyễn Ngọc Anh (24 tuổi, đường Ngô Tất Tố, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) nhanh chóng lưu lại hình ảnh và địa chỉ. Ngọc Anh nói thoạt nhìn cô cứ ngỡ là ảnh AI. "Đẹp quá, cứ ngỡ như trong phim Hàn. Ban đầu nhìn tôi cứ nghĩ là ảnh AI. Bạn tôi đã chạy qua xem, chúng tôi dự định trong tuần này sẽ qua đó chụp hình, sợ chậm chân lá rụng hết", Ngọc Anh chia sẻ.

    Yêu thích cây cối và dành nhiều thời gian đầu tư tâm huyết tìm hiểu về cây, chị Đinh Ngọc Quỳnh Như (người dân sống gần khu vực này) bật mí: "Cũng tùy cây, nhưng cây sala quanh năm đều có cây thay lá, chứ không rụng đồng loạt theo mùa. Mùa này thì nhiều cây thay lá hơn", chị Quỳnh Như chia sẻ.

    Hàng cây đổi màu gây thương nhớ ở 'phố nhà giàu' TP.HCM ít người biết - Ảnh 5.

    Thảm vàng rực rỡ khi lá rụng xuống, thêm một "con đường mùa thu" giữa trung tâm TP.HCM

    ẢNH: THANH ĐA

    Hàng cây đổi màu gây thương nhớ ở 'phố nhà giàu' TP.HCM ít người biết - Ảnh 6.

    Cây thay đổi màu sắc, tạo nên khung cảnh nổi bật giữa phố thị

    ẢNH: THANH ĐA

    Hàng cây đổi màu gây thương nhớ ở 'phố nhà giàu' TP.HCM ít người biết - Ảnh 7.

    Điểm nhấn đặc biệt khi cây thay lá

    ẢNH: THANH ĐA

    TP.HCM đang thay đổi từng ngày với nhiều công trình mới, tuyến đường mới và những khu đô thị hiện đại. Trong bức tranh ấy, cây xanh không chỉ có vai trò tạo bóng mát mà còn góp phần tạo nên đặc trưng cảnh quan của từng khu vực.

    Và càng đặc biệt hơn, giữa "phố nhà giàu" với những công trình hiện đại và nhịp sống nhanh, những tán cây đỏ, vàng xen giữa màu xanh tạo nên một khoảng lặng rất riêng giữa lòng thành phố.


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