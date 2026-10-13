Cô gái Việt cải tạo mảnh đất hoang ở Nhật thành vườn rau xanh mướt

Đằng sau những luống rau xanh mướt trên đất Nhật

Nhìn những giàn bầu, bí, mướp, cà chua sai quả, bên dưới là các luống rau xanh mướt, đủ loại rau thơm, cải, hành lá… qua những hình ảnh mà Ngô Thị Thanh Nga chia sẻ khiến nhiều người ngỡ như đang ngắm nhìn một khu vườn ở vùng quê Việt Nam. Thế nhưng, khu vườn ấy lại nằm ở tỉnh Shiga (Nhật Bản), do Thanh Nga (29 tuổi, quê Khánh Hòa) tự tay vun trồng, chăm sóc.

Nga cùng thành quả mà cô vừa thu hoạch được ẢNH: NVCC

Nga sang Nhật lần đầu vào đầu năm 2020 theo chương trình thực tập sinh. Sau khi kết thúc hợp đồng ba năm, cô trở về Việt Nam rồi quay lại Nhật vào năm 2024 theo diện đoàn tụ gia đình, sinh sống cùng chồng.

Vốn yêu thích thiên nhiên, lại muốn được thưởng thức những loại rau trái quen thuộc ở quê nhà, Nga bắt đầu ấp ủ ý định làm vườn. Nga cho biết tại Nhật, nhiều loại rau Việt rất khó tìm mua, một số được bán ở cửa hàng thực phẩm Việt Nam nhưng giá khá cao, đôi khi không có hoặc không còn tươi ngon.

Ban đầu, Nga chỉ trồng vài loại rau thơm trong thùng xốp ngoài ban công. Khi mong muốn có một khu vườn rộng hơn, cô bắt đầu tìm đất. "Mình từng đến cơ quan hành chính địa phương để tìm thuê đất nhưng nơi gần nhất cũng cách nhà đến 12 km. Không bỏ cuộc, chiều nào đi làm về mình cũng đi dạo quanh khu mình sống, gặp ai làm vườn thì đến chào hỏi, bắt chuyện", Nga kể.

Từ mảnh đất hoang, Nga cải tạo thành khu vườn xanh mướt ẢNH: NVCC

Sau nhiều lần tìm kiếm, cô may mắn được một gia đình hàng xóm người Nhật cho mượn mảnh đất rộng khoảng 250 m². Tuy nhiên, khu đất đã bỏ hoang nhiều năm, cỏ dại mọc kín, rễ cây đan chặt vào đất. Không có máy móc hỗ trợ, Nga dùng chiếc cuốc được người quản lý nhà tặng, tranh thủ ngày nghỉ để phát cỏ, cuốc đất, lên luống.

“Cứ cải tạo được một khoảng đất, mình lại gieo hạt rồi tiếp tục làm những luống khác. Gần một tháng sau, khu vườn mới cơ bản thành hình”, Nga kể.

Tuy nhiên, khó khăn chưa dừng lại ở đó. Nga cho biết do vườn không có nguồn nước tưới, những ngày nghỉ, cô phải đẩy xe đến con mương cách vườn gần 1 km để lấy nước dự trữ. Việc thiếu kinh nghiệm về mùa vụ, phân bón cũng khiến cô không ít lần gặp trở ngại.

Thành quả Nga thu hoạch được từ khu vườn của mình ẢNH: NVCC

Thế nhưng, qua từng vụ, khu vườn ngày càng xanh tốt. Mùa xuân, Nga trồng su hào, xà lách, đậu ve; mùa hè có bầu, bí, mướp, khổ qua cùng nhiều loại rau ăn lá, rau thơm. Sang thu, cô chuyển sang trồng cải, su hào, hành, tỏi… Điều khiến Nga bất ngờ nhất là những cây cải dùng để muối chua phát triển rất tốt trong khí hậu mát lạnh của Nhật, lá to, bẹ dày, bắp cuộn chặt.

“Để có được thành quả ấy, mình phải học hỏi kinh nghiệm từ hàng xóm người Nhật, sử dụng cám gạo cải tạo đất, phủ cỏ khô giữ ẩm vào mùa hè và dùng trấu giữ ấm gốc cây khi trời lạnh. Bên cạnh đó, mình còn làm những lồng phủ ni lông để ươm giống sớm”, Nga cho biết.

Một góc quê nhà giữa lòng Nhật Bản

Nga chia sẻ việc vừa đi làm vừa chăm sóc khu vườn rộng 250 m² không phải chuyện dễ dàng. Những ngày bận rộn, Nga tranh thủ khoảng một giờ trước khi đi làm hoặc sau giờ tan ca để chăm cây. Cuối tuần, phần lớn thời gian rảnh của hai vợ chồng dành cho khu vườn.

Thời gian rảnh Nga thường chăm sóc khu vườn ẢNH: NVCC

Mỗi năm, Nga thu hoạch khoảng ba vụ, từ tháng 5 đến gần cuối tháng 12. Vào mùa hè, đặc biệt những tháng 6, 7, 8, rau trái nhiều đến mức gia đình ăn không hết. Nga kể có những hôm ra vườn, nhìn đủ loại rau quả đang đến kỳ thu hoạch, cô lại phân vân không biết nên hái loại nào cho bữa cơm hôm ấy.

Không chỉ phục vụ gia đình, rau trái thu hoạch còn được Nga chia sẻ với đồng nghiệp, bạn bè và những người Việt sống gần đó. Là hàng xóm của Nga ở Nhật, anh Phạm Văn Thắng (31 tuổi), cho biết thường ghé thăm khu vườn của Nga. "Với những người sống xa quê như tôi, khu vườn của Nga giống như một góc nhỏ Việt Nam giữa đất Nhật. Nhờ có những loại rau quen thuộc ấy, chúng tôi có thể nấu những món ăn đúng hương vị quê nhà. Mỗi lần ghé thăm khu vườn, tôi lại có cảm giác như đang ở Việt Nam", anh Thắng chia sẻ.

Cùng chung cảm nhận, Lường Thị Dung (27 tuổi), đang sinh sống cùng tòa nhà với Nga tại Nhật Bản, không giấu được sự bất ngờ khi lần đầu ghé thăm khu vườn. Dung kể bản thân từng thử trồng rau ở Nhật nhưng cây không phát triển xanh tốt như mong muốn. Vì vậy, khi nhìn thấy khu vườn của Nga có nhiều loại rau Việt Nam, trong đó có những loại khó tìm mua tại siêu thị Nhật, cô càng khâm phục sự chăm chỉ, khéo léo của người hàng xóm.

"Để có được khu vườn như vậy, chắc chắn chị Nga đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết. Với những người xa quê như mình, nhìn thấy những loại rau quen thuộc được trồng xanh tốt trên đất Nhật mang lại cảm giác rất gần gũi, ấm áp", Dung bày tỏ.

Khu vườn ở Nhật giúp Nga vơi bớt nỗi nhớ quê ẢNH: NVCC

Khu vườn cũng khiến hàng xóm người Nhật từ tò mò chuyển sang thích thú. “Ban đầu, nhiều người không nghĩ người trẻ như mình có thể cải tạo và chăm sóc được mảnh đất bỏ hoang. Đến khi những loại rau quả Việt Nam phát triển xanh tốt, họ càng bất ngờ hơn”, Nga kể.

Có những loại rau người Nhật chưa từng ăn, Nga hái tặng để mọi người thưởng thức. Một số người yêu thích đến mức thỉnh thoảng lại xin thêm, thậm chí bắt đầu trồng thử trong vườn nhà.

Với Nga, niềm vui lớn nhất không chỉ là được ăn rau sạch hay tiết kiệm chi phí sinh hoạt, mà còn là những mối quan hệ thân tình có được nhờ khu vườn. "Từ khi làm vườn, mình quen biết thêm nhiều anh chị em đồng hương, ông bà, cô chú hàng xóm người Nhật và cả những người bạn nước ngoài. Cảm giác nhớ nhà, nhớ quê hương cũng vơi bớt", Nga chia sẻ.