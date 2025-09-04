Hà Nội chặt hạ hơn 2.200 cây bóng mát phục vụ dự án giao thông

Thông báo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP.Hà Nội phát đi thể hiện, từ tháng 9 đến hết tháng 12, nhà thầu sẽ di chuyển, chặt hạ 2.628 cây xanh trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với đại lộ Thăng Long (H.Hoài Đức cũ).

Nhiều cây xanh trong phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án sẽ được di chuyển, chặt hạ ẢNH: QUANG THÁI

Trong đó, 395 cây bóng mát được dịch chuyển, trong đó có 383 cây thuộc chủng loại cây đô thị như: bàng, bằng lăng, giáng hương, hoa sữa, lát hoa... và 12 cây gồm bàng ta, nhãn, ổi, sung, táo, xà cừ, vối, bơ.

Các cây được dịch chuyển sẽ đem trồng cố định vào vị trí đất trống hai bên lề các tuyến đường; khuôn viên các trường học, nhà văn hóa, trung tâm thể thao, vườn hoa, trụ sở UBND xã, nghĩa trang… trên địa bàn các xã An Khánh, Sơn Đồng, Hoài Đức, Dương Hòa (Hà Nội); hoặc chuyển về vườn ươm để chăm sóc, khi có mặt bằng lại chuyển ra trồng ngoài hiện trường.

2.233 cây bóng mát bị chặt hạ, gồm: cau vua, dướng, keo, lát hoa, muồng kim phượng, nhãn, ổi, sấu, táo, trứng cá, xoan…, là các cây không thuộc danh mục cây đô thị và các cây đô thị bị cong queo, sâu mục, già cỗi, chết.

Phối cảnh nút giao khác mức đường Vành đai 3,5 với đại lộ Thăng Long ẢNH: HÀ NỘI

Đối với cây đơn lẻ, khóm, cây trồng, các đơn vị sẽ dịch chuyển 501 cây như trúc đào, dâm bụt, cọ lùn, hoa giấy… về trồng và chăm sóc cố định tại diện tích đất trống hai bên lề các tuyến đường; khuôn viên các trường học, nhà văn hóa, trung tâm thể thao, vườn hoa, trụ sở UBND xã… trên địa bàn các xã An Khánh, Sơn Đồng, Hoài Đức, Dương Hòa.

Đồng thời, dịch chuyển 97 khóm trúc đào và 83 cây cọ dầu về vườn ươm của đơn vị thi công để ươm cây, sau khi dự án có mặt bằng thi công sẽ đánh chuyển ra trồng và chăm sóc.

"Ban quản lý dự án sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị được giao quản lý tài sản tổ chức thanh lý gỗ, củi để nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành", thông báo nêu rõ.

Nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với đại lộ Thăng Long (H.Hoài Đức cũ) đã được UBND TP.Hà Nội khởi công hôm 19.4.

Nút giao gồm hầm chui đi dưới đại lộ Thăng Long theo hướng đường Hoàng Tùng đi QL32, tim tuyến trùng với đường Hoàng Tùng với chiều dài 975 m; các cầu nhánh tuabin dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực có chiều dài 2.357 m/4 nhánh.

Tổng mức đầu tư dự án gần 2.400 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội làm chủ đầu tư.