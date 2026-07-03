Hà Nội: Cháy nhà liền kề ở khu đô thị Văn Phú, 2 người tử vong

Theo Công an TP.Hà Nội, khoảng 13 giờ 29 ngày 3.7, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận được tin báo xảy ra cháy nhà ở khu đô thị Văn Phú (P.Kiến Hưng).

Hiện trường vụ cháy nhà liền kề ở khu đô thị Văn Phú ẢNH: CACC

Ngay lập tức, trung tâm đã điều động lực lượng và phương tiện gồm 5 xe chữa cháy cùng xe thang, xe chỉ huy và 45 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an phường và nhân dân tổ chức triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Trước đó, do trong ngôi nhà bị cháy có 2 người bị mắc kẹt, nên lực lượng dân phòng và người dân đã tổ chức chữa cháy, ứng cứu, nhưng do đám cháy phát triển nhanh, kèm theo khói khí độc nên lực lượng chữa cháy ban đầu không thể tiếp cận được hiện trường để dập tắt đám cháy.

Sau trinh sát, lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp đã điều cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà để tìm kiếm, cứu người bị nạn. Đồng thời triển khai đội hình chữa cháy tại khu vực tầng 1, đội hình xe thang chữa cháy tại tầng 2, tầng 3 để ngăn chặn cháy lan sang nhà dân lân cận.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã ngăn chặn không để cháy lan sang khu vực xung quanh. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong. Thi thể các nạn nhân sau đó được bàn giao cho lực lượng y tế.

Hiện tại, Công an TP.Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định pháp luật.