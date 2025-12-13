Hà Nội chi gần 5.600 tỉ đồng để sớm thoát cảnh 'sống chung với ngập'

Báo cáo của UBND TP.Hà Nội về việc thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp để kịp thời giải quyết tình trạng úng ngập đô thị trên địa bàn Hà Nội thể hiện, sở xây dựng đã tham mưu để chủ tịch UBND thành phố ban hành 10 quyết định về lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, với tổng mức đầu tư dự kiến 5.579 tỉ đồng.

Ngập lụt là một trong những vấn đề tồn tại nhiều năm tại thủ đô Hà Nội ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trong đó, có dự án cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới một số hạng mục tiêu thoát nước tại các khu đô thị Resco, Ecohome, tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra cùng các khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh và Gia Lâm, tổng vốn khoảng 262 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý 2/2026.

Một dự án khác có quy mô lớn hơn là cải tạo tuyến kênh Thụy Phương nhằm xử lý khẩn cấp việc bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường khả năng chống ngập cho khu vực phía tây bắc thành phố, với tổng vốn đầu tư khoảng 869 tỉ đồng. Các hạng mục chính của dự án này dự kiến hoàn thành trước mùa mưa năm 2026.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ cải tạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu, nối sông Tô Lịch với trạm bơm Yên Sở, tổng vốn khoảng 700 tỉ đồng. Dự án sẽ tăng khả năng tiêu thoát nước cho khu vực nội đô phía nam và hoàn thành trong quý 3/2026.

Để giải quyết tình trạng ngập cục bộ dọc Đại lộ Thăng Long, Hà Nội dự kiến đầu tư khoảng 163 tỉ đồng nâng công suất một số trạm bơm hiện có, lắp đặt thêm trạm bơm dã chiến và cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước, hoàn thành vào quý 2/2026.

Bên cạnh các tuyến kênh và trạm bơm, Hà Nội cũng dành nguồn lực lớn cho hệ thống hồ điều hòa.

Đó là các dự án hồ Phú Đô (P.Từ Liêm) có tổng mức đầu tư khoảng 800 tỉ đồng; Yên Nghĩa 1 (xã An Khánh) khoảng 858 tỉ đồng; Yên Nghĩa 2 (xã An Khánh) khoảng 250 tỉ đồng; Thụy Phương 2 (P.Đông Ngạc) khoảng 717 tỉ đồng và hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2) khoảng 370 tỉ đồng. Hầu hết các dự án này dự kiến hoàn thành trong quý 4/2026, trong đó các hạng mục chính sẽ xong trước mùa mưa năm 2026.

Ngoài ra, Hà Nội cũng đầu tư xây dựng, lắp đặt bổ sung các trạm bơm hồ, bể điều tiết và hệ thống đường ống thoát nước tại lưu vực Tô Lịch và Tả Nhuệ, tổng vốn khoảng 590 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý 2/2026.

Nhiều năm qua, mỗi khi mưa lớn kéo dài, Hà Nội thường ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều tuyến phố biến thành sông, nước ngập sâu khiến giao thông tê liệt.

Tháng 10 vừa qua, mưa lớn do hoàn lưu bão Matmo (bão số 11) gây ra đã khiến Hà Nội xuất hiện hơn 120 điểm ngập úng tại nhiều tuyến phố như Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà, Lê Đức Thọ, Dương Đình Nghệ, Quan Nhân, Quang Trung (Hà Đông) và khu vực gầm cầu Thiên Đức (Long Biên)… Trong đó, có 29 điểm ngập nặng, phương tiện giao thông không thể di chuyển.

Nhiều ngày sau đó, những điểm ngập sâu tại Hà Nội mới cạn nước, người dân mới có thể đi lại bình thường.