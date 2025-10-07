Hà Nội chi ngân sách 2,6 tỉ sửa cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án sửa chữa nhánh lên xuống (ramp) CV1C cầu Vĩnh Tuy (thuộc địa bàn P.Hồng Hà).

Hà Nội chi 2,6 tỉ sửa cầu Vĩnh Tuy ẢNH: T.N

Nhánh CV1C từ cầu Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái đã bị ảnh hưởng bởi vụ cháy bãi trông giữ xe máy vào ngày 30.8, do Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội và Công ty TNHH vận tải và giao nhận Giang Linh quản lý, khai thác dịch vụ.

Việc sửa chữa nhằm khôi phục khả năng chịu lực của dầm, trụ, bảo đảm an toàn công trình và an toàn giao thông. Tổng mức đầu tư để sửa chữa nhánh lên xuống cầu Vĩnh Tuy khoảng 2,6 tỉ đồng, từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách.

Về quy mô, đối với nhịp N1 và N2 của nhánh CV1C và các trụ T2CV1C, T3CV1C, phần bê tông bị hư hỏng sẽ được đục bỏ, sau đó phun bê tông cường độ cao để bù lại phần bị ảnh hưởng bởi đám cháy. Riêng nhịp N1, sau khi phun bê tông, đơn vị sửa chữa sẽ căng cáp dự ứng lực.

Đối với kết cấu phần trên, tại nhịp N1 nhánh CV1C (tính từ mố M1CV1C - T2CV1C), đơn vị thi công sẽ đục tẩy phần bê tông bị ảnh hưởng của đám cháy, khoan cấy cốt thép, bổ sung lưới cốt thép D14 liên kết với cốt thép hiện trạng; phun vữa bê tông cường độ 45 MPa hoàn trả lớp dày trung bình 120 mm, sau đó hoàn thiện bề mặt.

Tại đáy dầm nhịp N1, đơn vị thi công căng cáp dự ứng lực để tăng cường khả năng chịu lực của dầm; bổ sung 2 ụ neo cáp ở mỗi đầu, 2 dầm ngang chuyển hướng, được khoan cấy cốt thép liên kết với đáy dầm; căng 8 bó cáp dự ứng lực tăng cường cho đáy dầm nhịp N1.

Nhịp N2 (tính từ trụ T2CV1C - T3CV1C) sẽ được đục tẩy phần bê tông bị ảnh hưởng của đám cháy với chiều sâu trung bình 60 mm tính từ mặt dầm hiện trạng; khoan cấy cốt thép, bổ sung lưới cốt thép D10 liên kết với cốt thép hiện trạng; phun vữa bê tông cường độ 45 MPa, lớp hoàn trả dày trung bình 60 mm và hoàn thiện bề mặt sau khi phun.

Đối với kết cấu phần dưới, trụ T2 sẽ được đục tẩy phần bê tông bị ảnh hưởng của đám cháy với chiều sâu trung bình 60 mm; khoan cấy cốt thép, bổ sung lưới cốt thép D10 liên kết với cốt thép hiện trạng; phun vữa bê tông cường độ 35MPa hoàn trả lớp dày trung bình 60 mm, sau đó hoàn thiện bề mặt.

Trụ T3 cũng được đục tẩy phần bê tông bị ảnh hưởng của đám cháy ở một mặt chính trụ phía nhịp N2, với chiều sâu trung bình 60 mm tính từ mặt thân trụ hiện trạng; phun bê tông cường độ 35 MPa hoàn trả lớp dày trung bình 60 mm và hoàn thiện bề mặt sau khi phun.

Trước đó, ngày 30.8, ở gầm nhánh lên xuống của cầu Vĩnh Tuy xảy ra vụ cháy bãi xe, khiến 500 xe máy (là phương tiện vi phạm giao thông) bị thiêu rụi. Sức nóng của ngọn lửa đã khiến nhiều mảng bê tông ở gầm cầu bị bong tróc, làm trơ lõi thép bên trong.

Vào cuộc điều tra, Công an TP.Hà Nội đã loại trừ nguyên nhân cháy do con người tác động.

Trong công điện phát đi ngày 4.9, Thủ tướng đã yêu cầu Công an TP.Hà Nội điều tra nguyên nhân, làm rõ phương án phòng cháy, chữa cháy để xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra vụ hỏa hoạn.