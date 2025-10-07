Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hà Nội chi ngân sách 2,6 tỉ sửa cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
07/10/2025 21:08 GMT+7

Hà Nội sẽ chi khoảng 2,6 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố để sửa chữa nhánh cầu Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái, sau vụ cháy bãi trông giữ xe máy của 2 doanh nghiệp.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án sửa chữa nhánh lên xuống (ramp) CV1C cầu Vĩnh Tuy (thuộc địa bàn P.Hồng Hà).

Vụ cháy bãi xe máy của doanh nghiệp: Hà Nội chi 2,6 tỉ sửa cầu Vĩnh Tuy- Ảnh 1.

Hà Nội chi 2,6 tỉ sửa cầu Vĩnh Tuy

ẢNH: T.N

Nhánh CV1C từ cầu Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái đã bị ảnh hưởng bởi vụ cháy bãi trông giữ xe máy vào ngày 30.8, do Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội và Công ty TNHH vận tải và giao nhận Giang Linh quản lý, khai thác dịch vụ.

Việc sửa chữa nhằm khôi phục khả năng chịu lực của dầm, trụ, bảo đảm an toàn công trình và an toàn giao thông. Tổng mức đầu tư để sửa chữa nhánh lên xuống cầu Vĩnh Tuy khoảng 2,6 tỉ đồng, từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách.

Về quy mô, đối với nhịp N1 và N2 của nhánh CV1C và các trụ T2CV1C, T3CV1C, phần bê tông bị hư hỏng sẽ được đục bỏ, sau đó phun bê tông cường độ cao để bù lại phần bị ảnh hưởng bởi đám cháy. Riêng nhịp N1, sau khi phun bê tông, đơn vị sửa chữa sẽ căng cáp dự ứng lực.

Đối với kết cấu phần trên, tại nhịp N1 nhánh CV1C (tính từ mố M1CV1C - T2CV1C), đơn vị thi công sẽ đục tẩy phần bê tông bị ảnh hưởng của đám cháy, khoan cấy cốt thép, bổ sung lưới cốt thép D14 liên kết với cốt thép hiện trạng; phun vữa bê tông cường độ 45 MPa hoàn trả lớp dày trung bình 120 mm, sau đó hoàn thiện bề mặt.

Tại đáy dầm nhịp N1, đơn vị thi công căng cáp dự ứng lực để tăng cường khả năng chịu lực của dầm; bổ sung 2 ụ neo cáp ở mỗi đầu, 2 dầm ngang chuyển hướng, được khoan cấy cốt thép liên kết với đáy dầm; căng 8 bó cáp dự ứng lực tăng cường cho đáy dầm nhịp N1.

Nhịp N2 (tính từ trụ T2CV1C - T3CV1C) sẽ được đục tẩy phần bê tông bị ảnh hưởng của đám cháy với chiều sâu trung bình 60 mm tính từ mặt dầm hiện trạng; khoan cấy cốt thép, bổ sung lưới cốt thép D10 liên kết với cốt thép hiện trạng; phun vữa bê tông cường độ 45 MPa, lớp hoàn trả dày trung bình 60 mm và hoàn thiện bề mặt sau khi phun.

Đối với kết cấu phần dưới, trụ T2 sẽ được đục tẩy phần bê tông bị ảnh hưởng của đám cháy với chiều sâu trung bình 60 mm; khoan cấy cốt thép, bổ sung lưới cốt thép D10 liên kết với cốt thép hiện trạng; phun vữa bê tông cường độ 35MPa hoàn trả lớp dày trung bình 60 mm, sau đó hoàn thiện bề mặt.

Trụ T3 cũng được đục tẩy phần bê tông bị ảnh hưởng của đám cháy ở một mặt chính trụ phía nhịp N2, với chiều sâu trung bình 60 mm tính từ mặt thân trụ hiện trạng; phun bê tông cường độ 35 MPa hoàn trả lớp dày trung bình 60 mm và hoàn thiện bề mặt sau khi phun.

Trước đó, ngày 30.8, ở gầm nhánh lên xuống của cầu Vĩnh Tuy xảy ra vụ cháy bãi xe, khiến 500 xe máy (là phương tiện vi phạm giao thông) bị thiêu rụi. Sức nóng của ngọn lửa đã khiến nhiều mảng bê tông ở gầm cầu bị bong tróc, làm trơ lõi thép bên trong.

Vào cuộc điều tra, Công an TP.Hà Nội đã loại trừ nguyên nhân cháy do con người tác động.

Trong công điện phát đi ngày 4.9, Thủ tướng đã yêu cầu Công an TP.Hà Nội điều tra nguyên nhân, làm rõ phương án phòng cháy, chữa cháy để xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra vụ hỏa hoạn.

Tin liên quan

Công an thông tin kết quả điều tra vụ cháy bãi xe ở gầm cầu Vĩnh Tuy

Công an thông tin kết quả điều tra vụ cháy bãi xe ở gầm cầu Vĩnh Tuy

Công an TP.Hà Nội đã có kết quả điều tra ban đầu vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, khiến hơn 500 xe máy bị thiêu rụi.

Khám phá thêm chủ đề

cầu Vĩnh Tuy bãi xe máy sửa chữa tiền ngân sách Sở Xây dựng Hà Nội gầm cầu Vĩnh Tuy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận