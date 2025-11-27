Hà Nội cho thu tối đa 12.000 đồng/60 phút trông học sinh ngoài giờ học

Sáng 27.11, tại kỳ họp thứ 28, đa số các đại biểu HĐND TP.Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định danh mục, mức thu và cơ chế quản lý đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập.

Nghị quyết được áp dụng cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông đang học tại các cơ sở công lập và học viên theo học chương trình giáo dục phổ thông tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố. Các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao không thuộc phạm vi điều chỉnh.

Theo nội dung vừa thông qua, phần lớn các mức thu hiện hành tiếp tục được giữ nguyên. Chỉ bỏ đi dịch vụ học 2 buổi/ngày tại cấp THCS và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, bồi dưỡng bổ sung kiến thức văn hóa.

Lý do là từ năm học 2025 - 2026, nhà trường không được thu tiền học thêm theo Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT, đồng thời các trường THCS, THPT có đủ cơ sở vật chất phải triển khai học 2 buổi/ngày theo Chỉ thị 17 của Chính phủ.

Dịch vụ duy nhất thuộc nhóm ngoài giờ chính khóa được giữ lại là giáo dục kỹ năng sống do nhà trường trực tiếp tổ chức, với mức thu tối đa 15.000 đồng/giờ dạy.

Cùng với đó, dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ được thay thế thành dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em và học sinh ngoài giờ (bao gồm việc trông giữ trước và sau giờ học chính khóa nhưng không bao gồm tiền ăn). Quy định này cho phép các trường TH, THCS tổ chức đón học sinh sớm hoặc trả muộn theo nhu cầu phụ huynh, với mức thu tối đa 12.000 đồng/60 phút.

Ngoài khoản trông giữ, các mức thu trần khác giữ nguyên như tiền chăm sóc bán trú 235.000 đồng/tháng, chi phí trang thiết bị phục vụ bán trú 133.000 đồng/tháng đối với cấp tiểu học và THCS, tiền nước uống 16.000 đồng/tháng, dịch vụ xe đưa đón học sinh 10.000 đồng/km.

Theo nghị quyết, căn cứ mức trần thành phố ban hành, các cơ sở giáo dục phải xây dựng dự toán chi phí và đề xuất mức thu cụ thể. Mọi khoản thu đều phải có sự thỏa thuận bằng văn bản với phụ huynh trên tinh thần tự nguyện, được thống nhất bởi ban giám hiệu và cơ quan quản lý cấp trên như UBND phường, xã hoặc Sở GD-ĐT trước khi ban hành, đảm bảo không vượt trần quy định.

Các cơ sở giáo dục đồng thời phải tổ chức thu, quản lý, sử dụng đúng quy định và cung cấp đầy đủ chứng từ cho người nộp. Những học sinh thuộc diện chính sách hoặc có hoàn cảnh khó khăn sẽ được xem xét miễn, giảm phù hợp..

Trong trường hợp học trực tuyến, các trường mầm non và phổ thông công lập sẽ không triển khai các khoản thu theo nghị quyết này. Nếu có chênh lệch thu nhỏ hơn chi, nhà trường phải chủ động bù đắp từ nguồn kinh phí hợp pháp khác, ngân sách nhà nước không cấp bù.