Hà Nội 'chốt' mở rộng 6 phố quanh hồ Tây lên tối đa 24 m

Sáng 27.1, tại kỳ họp thứ 31, đa số đại biểu HĐND TP.Hà Nội có mặt đã biểu quyết thông qua sơ bộ chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư PPP - loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT).

Hiện trạng đường ven hồ Tây ẢNH: HỮU THẮNG

Mở rộng, cải tạo hơn 11,5 km đường quanh hồ Tây

Theo tờ trình của UBND TP.Hà Nội, dự kiến quy mô thực hiện dự án khoảng hơn 575 ha, trong đó diện tích hồ Tây gần 521 ha (giữ nguyên mặt nước hiện trạng).

Địa điểm thực hiện dự án bao gồm toàn bộ diện tích hồ Tây và được giới hạn bởi 14 tuyến đường phố: Thanh Niên, Thụy Khuê, Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Lạc Long Quân, Vệ Hồ, Nhật Chiêu, Sen Tây Hồ, Quảng Bá, Quảng Khánh, Quảng An, Từ Hoa, Vũ Miên, Yên Hoa.

Quá trình thực hiện dự án, Hà Nội đề xuất điều chỉnh mở rộng, cải tạo hơn 11,5 km tổng chiều dài 6 đoạn tuyến phố xung quanh hồ Tây, gồm: Nhật Chiêu, Vệ Hồ, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Quảng An, Quảng Bá.

Các đoạn tuyến này được điều chỉnh mở rộng quy mô mặt cắt ngang tuyến đường theo Quy hoạch phân khu A6 từ 8,5 - 9,5 m lên 21 - 24 m (lòng đường mỗi bên rộng 7 m; dải phân cách giữa rộng 2 m; vỉa hè phía dân cư hiện trạng rộng từ 1 - 3 m, vỉa hè phía hồ rộng 5 m).

Những đoạn đường qua khu vực vườn hoa hiện trạng sẽ mở rộng đảm bảo phần đường 7 m mỗi bên và vỉa hè 5 m ở phía hồ nhằm giữ lại tối đa vườn hoa, hạn chế ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực.

Riêng đoạn đường Thanh Niên, phố Quảng Khánh thì giữ nguyên mặt cắt hiện trạng, đồng thời cải tạo vỉa hè, vườn hoa, công viên. Đoạn phố Từ Hoa, Yên Hoa, Lạc Long Quân thì giữ nguyên mặt cắt giao thông hiện trạng, chỉ cải tạo vỉa hè.

Dự án cũng thực hiện 27 sàn ngắm cảnh xung quanh hồ Tây; bố trí 2 quảng trường nổi có tên là Văn Cao và bến Kim Ngưu. Bố trí cầu Nhật Chiêu, Sâm Cầm có bề rộng trung bình khoảng 10 m. Đồng thời đầu tư 6 bến thuyền (3 bến chính, 3 bến phụ).

Đối với quỹ đất phát triển xung quanh sẽ đầu tư, xây dựng công viên bốn mùa hoa, Công viên Đầm Đông, vườn hoa Bến Chùm, ao Thủy Sứ và các công trình thương mại dịch vụ, bãi đỗ xe ngầm, các công trình bảo vệ môi trường, hệ thống chiếu sáng cảnh quan…

Một góc hồ Tây nhìn từ bán đảo Quảng An ẢNH: HỮU THẮNG

Cần bảo đảm giữ nguyên cảnh quan, sinh thái, môi trường hồ Tây

Theo UBND TP.Hà Nội, sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ khoảng hơn 30.000 tỉ đồng; phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2030.

Trong đó, dự án thành phần ban đầu (phục vụ khởi công dự án) là cải tạo, mở rộng tuyến đường Quảng An từ Phủ Tây Hồ đến phố Từ Hoa (P.Tây Hồ), với sơ bộ vốn đầu tư hơn 1.400 tỉ đồng. Tiến độ thực hiện từ quý 1/2026 đến quý 2/2027.

Trình bày ý kiến thẩm tra tại kỳ họp, đại diện Ban Đô thị HĐND TP.Hà Nội lưu ý cần rà soát, xác định các công trình di tích, di sản văn hóa trong phạm vi nghiên cứu dự án để đề xuất phương án bảo vệ phát huy giá trị của di sản văn hóa và các điều kiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Cạnh đó, cần nghiên cứu, lập phương án đầu tư theo hướng không xâm lấn, không làm giảm diện tích mặt hồ, ao hiện trạng, bảo đảm giữ nguyên các yếu tố gốc liên quan đến cảnh quan, sinh thái và môi trường hồ Tây.

Đồng thời bổ sung thống kê sơ bộ về nhu cầu tái định cư khi mở rộng nhiều tuyến đường. Nghiên cứu phương pháp xác định và kiểm soát chặt chẽ số liệu chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạm cư (nếu có) đối với đối tượng bị ảnh hưởng khi giải phóng mặt bằng bởi dự án; đánh giá tác động của dự án đến đời sống dân sinh và kinh tế - xã hội.

Hồ Tây là hồ tự nhiên lớn nhất của Hà Nội. Theo số liệu điều tra năm 2017, trên hồ có 18 loài cá, trong đó chủ yếu là cá rô phi. Quanh hồ và vùng phụ cận có 22 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng và một số làng nghề truyền thống nổi tiếng như: hương Yên Phụ, đào Nhật Tân, quất Tứ Liên, sen Quảng An…