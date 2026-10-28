Hà Nội chốt phương án xử lý 18.184 căn hộ sai phép của Tập đoàn Mường Thanh

Sáng 28.10, tại kỳ họp thứ 7, với đa số đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn, gồm 12 dự án, công trình liên quan Tập đoàn Mường Thanh.

Hà Nội phân loại 18.184 căn hộ sai phép của Tập đoàn Mường Thanh thành 2 nhóm để xử lý ẢNH: QUANG PHONG

Phân loại 18.184 căn hộ sai phép thành 2 nhóm

Trước đó, trình bày tờ trình tại kỳ họp, ông Dương Đức Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Hà Nội, cho biết 12 dự án vi phạm quy mô lớn kéo dài nhiều năm, số căn hộ phê duyệt ban đầu là 6.759 căn, số căn hộ xây dựng thực tế 24.943 căn, số căn hộ vi phạm là 18.184 căn.

Theo ông Tuấn, nếu áp dụng khung pháp luật thông thường sẽ không thể giải quyết được, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và quyền lợi người dân mua nhà tại các dự án.

Do đó, cần áp dụng 7 nguyên tắc của nghị quyết đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân; không làm thay đổi bản chất vi phạm; chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí khắc phục; người mua nhà không có lỗi không phải chịu thiệt hại.

Ông Tuấn cho biết, điều 4 dự thảo nghị quyết quy định rà soát, phân nhóm công trình, hạng mục công trình và tiêu chí xác định, quy định gồm 2 nhóm.

Cụ thể, nhóm 1 (tồn tại có điều kiện) là công trình đã hoàn thành xây dựng, đảm bảo an toàn chịu lực, đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu đáp ứng hoặc bổ sung được, đảm bảo khoảng cách theo quy chuẩn tại thời điểm xây dựng công trình và không vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Nhóm 2 (buộc phá dỡ) khi không đáp ứng tiêu chí tại nhóm 1, không đảm bảo an toàn chịu lực, không khắc phục phòng cháy chữa cháy và vi phạm chỉ giới.

12 dự án do các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư được xác định có 18.184 căn hộ vi phạm ẢNH: UBND TP.HÀ NỘI

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định về việc di dời cư dân và phá dỡ công trình. Theo đó, di dời người dân ra khỏi khu vực buộc phá dỡ hoặc khối đế vi phạm; chủ đầu tư lập phương án phá dỡ an toàn trong 30 ngày, nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế.

Về cơ chế, chính sách đặc thù, theo ông Tuấn, dự thảo nghị quyết quy định trường hợp phải di dời, theo đó người dân được nhận tiền bồi thường trong 90 ngày, được thỏa thuận mua căn hộ, nhà ở thuộc dự án của chủ đầu tư hoặc trường hợp thuộc đối tượng mua nhà ở xã hội thì được ưu tiên mua nhà ở xã hội của chủ đầu tư không qua bốc thăm.

Trường hợp không phải di dời, người dân được tiếp tục thực hiện hợp đồng, không phải nộp phí khắc phục hậu quả thay chủ đầu tư, được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Dự thảo nghị quyết quy định chủ đầu tư phải hoàn thành biện pháp khắc phục để được cập nhật quy hoạch, giao đất và cấp giấy chứng nhận.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày dự thảo nghị quyết ẢNH: LÊ HẢI

Dự kiến phá dỡ hơn 3.900 căn hộ?

Thảo luận về nghị quyết này, đại biểu Võ Đăng Dũng, Bí thư Đảng ủy P.Khương Đình, thống nhất với việc ban hành nghị quyết để giải quyết các dự án có nhiều vi phạm, kéo dài qua nhiều năm, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người dân.

Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng, cần có những hướng dẫn và hỗ trợ cụ thể của thành phố đối với một số quy định.

Theo đó, quy định giao cho Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định buộc phá dỡ, thu hồi số lượng bất hợp pháp, tổ chức cưỡng chế phá dỡ trong trường hợp chủ đầu tư không tự giác chấp hành.

Đáng chú ý, theo ông Dũng, với số lượng nhà ở phải di dời, phá dỡ hoặc chuyển đổi công năng, trong đó dự kiến có hơn 3.900 căn hộ cao tầng phải phá dỡ, việc này tác động không nhỏ đến việc sinh sống, lao động, học tập của hàng vạn người dân.

Vì vậy, ông Dũng đề nghị thành phố cần chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ cụ thể đối với cấp xã để đảm bảo nghị quyết ban hành thực sự có hiệu quả, đi vào cuộc sống.

Giải trình thêm về vấn đề này, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, thành phố sẽ chỉ đạo để thiết lập các phương án khắc phục cụ thể với từng dự án. Theo nguyên tắc phân cấp, phân quyền, một số nhiệm vụ được giao cho Chủ tịch UBND cấp xã quyết định, thành phố và các sở, ngành luôn đồng hành để thực hiện.