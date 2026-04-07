Thời sự

Hà Nội chưa cấm xe máy xăng trong toàn bộ Vành đai 1 từ 1.7

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
07/04/2026 07:23 GMT+7

Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng theo vùng, có lộ trình, phạm vi, thời gian và đối tượng phù hợp; không triển khai đồng loạt vùng phát thải thấp trong toàn bộ Vành đai 1 từ ngày 1.7.

Trao đổi với báo chí bên lề cuộc họp báo do UBND TP.Hà Nội tổ chức chiều 6.4, ông Đào Việt Long, Phó giám đốc Sở Xây dựng, cho biết UBND thành phố đã giao Sở NN-MT là cơ quan chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, công an thành phố… triển khai xây dựng đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, trong đó xác định phạm vi, đối tượng áp dụng, lộ trình thực hiện và các giải pháp kỹ thuật, quản lý phù hợp với điều kiện thực tiễn của thủ đô.

Hà Nội không triển khai đồng loạt vùng phát thải thấp trong toàn bộ Vành đai 1 từ ngày 1.7.

Việc áp dụng vùng phát thải thấp từ ngày 1.7 là thí điểm theo vùng, kiểm soát khí thải ô tô, mô tô, xe gắn máy có lộ trình, có phạm vi, thời gian và đối tượng phù hợp; không triển khai đồng loạt trong toàn Vành đai 1.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết thêm, thành phố đang phấn đấu tối đa hóa tỷ lệ "xe buýt xanh" hoạt động trong Vành đai 1 trước thời điểm thí điểm, ưu tiên trước các tuyến hoạt động trực tiếp trong vùng thí điểm.

Cùng với đó, dự kiến trong quý 2/2026, thành phố sẽ bổ sung thêm nhiều trạm xe đạp công cộng để giải quyết "khoảng trống" kết nối chặng cuối, đồng thời nghiên cứu mở thêm một số tuyến buýt điện cỡ nhỏ phù hợp với ngõ, phố hẹp trong vành đai.

Về điểm gửi xe trung chuyển, Sở Xây dựng Hà Nội đang lập phương án bố trí các bãi đỗ tại các vị trí cửa ngõ giáp ranh vùng thí điểm để người dân gửi xe cá nhân rồi chuyển sang phương tiện công cộng.

Bước đầu đã rà soát được hơn 210 vị trí tại các địa bàn thuộc Vành đai 1, quá trình rà soát đang được tiếp tục để có số liệu đầy đủ.

Về hạ tầng trạm sạc và tủ đổi pin, hành lang pháp lý về phòng cháy chữa cháy cho trạm sạc dưới hầm chung cư cũ thì đang được cấp có thẩm quyền hoàn thiện.

Cạnh đó, ông Long cho biết tổ công tác liên ngành đã xây dựng phương án ưu tiên triển khai mạng lưới tủ đổi pin nhỏ gọn tại các không gian công cộng phù hợp. Người dân chỉ mất 2 - 3 phút đổi pin, giải quyết đồng thời "bài toán" an toàn phòng cháy chữa cháy và "bài toán" không gian tại các khu tập thể cũ, phố cổ.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội đang phối hợp hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng sạch để trình HĐND thành phố xem xét.

"Khung chính sách đang được các cơ quan chuyên môn đề xuất theo hướng phân loại rõ đối tượng, đảm bảo người dân, đặc biệt nhóm thu nhập thấp không bị thiệt thòi trong quá trình chuyển đổi. Nội dung và định mức cụ thể sẽ được công bố chính thức sau khi HĐND thông qua", ông Long nêu rõ.

Theo Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND, từ ngày 1.7.2026 thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1 (gồm 9 phường: Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ).

Trong vùng phát thải thấp, Hà Nội cho phép các phương tiện giao thông không phát sinh khí thải, xe cơ giới thân thiện môi trường, xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, xe ưu tiên và phương tiện giao thông có giấy phép lưu thông của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xe máy xăng dầu), Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng dầu hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Đồng thời cấm xe máy xăng dầu lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ, thời điểm hoặc khu vực.

Hà Nội cũng sẽ cấm lưu thông xe tải trên 3,5 tấn sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào vùng phát thải thấp, nhằm giảm lượng khí thải lớn từ nhóm xe nặng. Vùng phát thải thấp sẽ hạn chế hoạt động đối với xe ô tô không đạt chuẩn khí thải mức 4, tiến tới cấm lưu thông vào vùng phát thải thấp theo giờ hoặc theo khu vực.

'Cấm xe máy xăng trong Vành đai 1 Hà Nội cần giải pháp hài hòa'

'Cấm xe máy xăng trong Vành đai 1 Hà Nội cần giải pháp hài hòa'

Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, việc cấm xe máy xăng trong Vành đai 1 Hà Nội cần có giải pháp hỗ trợ để hài hòa lợi ích, bao gồm cả việc thông tin cho người dân.

