Hà Nội: Chưa dạy học ở những trường không an toàn

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội vừa ký văn bản hỏa tốc chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc khẩn trương rà soát, khắc phục hậu quả của cơn bão Yagi để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học theo khung kế hoạch thời gian năm học do UBND TP.Hà Nội ban hành.



Trường học tại Hà Nội dọn dẹp để đón học sinh trở lại trường vào ngày 9.9 ẢNH: B.Đ

Theo đó, Trưởng phòng GD-ĐT, hiệu trưởng các nhà trường theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, mức độ thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra và tình hình thực tế của đơn vị để chủ động quyết định thời gian học sinh trở lại trường bảo đảm thực hiện tốt khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025.

Trong ngày hôm nay 8.9, các nhà trường rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nếu đủ điều kiện bảo đảm an toàn thì tổ chức dạy - học từ ngày mai 9.9.

Các trường học chưa đảm bảo đủ điều kiện học tập an toàn do ảnh hưởng của cơn bão, Sở GD-ĐT yêu cầu trước mắt chưa tổ chức dạy học cho học sinh, đồng thời có phương án báo cáo cấp có thẩm quyền khắc phục ngay những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Hiệu trưởng nhà trường báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định việc tổ chức học tập trở lại của đơn vị mình.

Trường tiểu học Kim Đồng (Q.Ba Đình) khắc phục hậu quả của cơn bão để dạy học trở lại ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Với các nhà trường chưa thể đón học sinh trở lại trường theo kế hoạch, ban giám hiệu nhà trường yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đến trường, khẩn trương khắc phục hậu quả của bão; đồng thời chủ động có kế hoạch dạy bù cho học sinh. Đồng thời, nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với gia đình để quản lý, bảo đảm an toàn cho học sinh.

Khẩn trương dọn dẹp để đón học sinh

Theo ghi nhận, các nhà trường trên địa bàn thành phố từ sáng sớm hôm nay đã khẩn trương dọn dẹp để đón học sinh trở lại trường trong ngày mai, như thu dọn cành cây gãy đổ, dựng tạm tường bao, rà soát hệ thống điện, khơi thông hệ thống thoát nước.

Phòng GD-ĐT Q. Ba Đình (Hà Nội) thông tin, qua rà soát, thống kê nhanh cho thấy, toàn quận có 68 cây đổ trong trường học; 1 cổng sắt, 17 m tường rào bị đổ, 7 mái bị tốc… tại 65 cơ sở giáo dục trên địa bàn quận.

Ông Lê Đức Thuận, Trưởng Phòng GD-ĐT Q. Ba Đình, cho biết đang đôn đốc các trường huy động lực lượng khắc phục, có báo cáo để hỗ trợ kịp thời. Thực hiện chỉ đạo của UBND quận, đơn vị này cũng chia tổ đi kiểm tra thực tế, phối hợp các đơn vị liên quan để khắc phục hậu quả sau bão. "Tinh thần là mọi điều kiện cần đảm bảo tuyệt đối an toàn trước khi cho học sinh trở lại trường học", ông Thuận khẳng định .

Ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND Q.Ba Đình, cho hay quận đã chỉ đạo thành lập riêng một tổ phụ trách khắc phục hậu quả bão Yagi cho các nhà trường để học sinh có thể an toàn trở lại học tập vào ngày mai.

Một cánh cửa bị gãy hỏng do bão Yagi ở Trường mẫu giáo Tuổi Thơ (Q.Ba Đình) ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Bão Yagi đã gây ra những thiệt hại đáng kể đối với trường THCS Ba Đình, nhiều cây xanh đổ, bảng hiệu bị rơi, màn hình led ngoài cổng trường bị gió thổi bung một số ô.... Bà Đặng Thị Ngọc Hường, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, ban giám hiệu huy động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, giáo viên và nhân viên khắc phục hậu quả do bão gây ra tại trường để chuẩn bị cơ sở vật chất đón các em học sinh trở lại trường học vào ngày mai.

Nhiều trường học trên địa bàn H.Đông Anh cũng bước đầu ghi nhận những thiệt hại về tài sản, trong đó chủ yếu là cây đổ, tốc mái tôn nhà để xe, như: Trường THCS Xuân Nộn, THCS Mai Lâm, THCS Vĩnh Ngọc… Tuy nhiên, theo thống kê ban đầu, chưa có trường nào bị thiệt hại về trang thiết bị.



Lau dọn phòng học để đón học sinh tại Trường tiểu học Hoàng Diệu ẢNH: B.Đ

Các trường mầm non và tiểu học có tổ chức bếp ăn bán trú cũng đã xây dựng phương án đón học sinh trở lại trường vào ngày mai bảo đảm an toàn; phối hợp với đơn vị cung ứng thực phẩm bảo đảm duy trì ngay việc tổ chức cho học sinh ăn bán trú.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội chia sẻ, tinh thần chung được các đơn vị, trường học quán triệt tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh là tuyệt đối không chủ quan với diễn biến thời tiết sau khi bão tan; duy trì lực lượng ứng trực tại trường, sẵn sàng ứng phó với phương án mưa lớn có thể gây ra ngập lụt hoặc cây xanh lâu năm bị mục, gãy đổ bất thình lình. Đồng thời, thông tin tới gia đình nhắc nhở học sinh phòng tránh tai nạn thương tích khi di chuyển từ nhà tới trường và ngược lại.