Hà Nội chuẩn bị hàng chục nghìn phần quà tặng thí sinh và người nhà

Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tiếp sức mùa thi

Theo Thành đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hà Nội, chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2026 với quy mô lớn, huy động gần 17.100 lượt tình nguyện viên tại 446 điểm thi.

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT diễn ra từ ngày 29.5 đến 1.6 với hơn 130.000 thí sinh dự thi tại 224 điểm thi. Tiếp nối ngay sau đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức từ ngày 10 - 13.6 với hơn 129.383 thí sinh đăng ký dự thi tại 222 điểm thi.

Anh Nguyễn Tiến Hưng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, thăm và tặng quà tình nguyện viên P.Hai Bà Trưng tham gia Tiếp sức mùa thi trong kỳ thi vào lớp 10 sáng nay 29.5 ẢNH: CTV

Để đồng hành cùng các sĩ tử, Thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hà Nội đã xây dựng kế hoạch triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi bám sát thực tiễn, bảo đảm thiết thực, an toàn và hiệu quả.

Một trong những điểm mới nổi bật của năm nay là việc triển khai đồng bộ bộ nhận diện chương trình tại 100% điểm thi trên toàn thành phố. Hệ thống băng rôn, standee, khung ảnh và ảnh bìa mạng xã hội được gửi tới 126 Đoàn phường, xã, tạo nên hình ảnh thống nhất, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tiếp sức mùa thi.

Anh Nguyễn Tiến Hưng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, thăm đội hình Xe ôm tình nguyện 0 đồng tại P.Hai Bà Trưng sáng 29.5 ẢNH: CTV

Bên cạnh đó, chương trình còn đẩy mạnh ứng dụng các hình thức truyền thông hiện đại thông qua chuỗi podcast "Vừa học vừa chill", cung cấp thông tin, chia sẻ kỹ năng và hỗ trợ tâm lý cho học sinh trước kỳ thi. Đây được xem là một trong những hoạt động mới nhằm tiếp cận thí sinh theo xu hướng truyền thông số hiện nay.

Trong những ngày thi, nhiều mô hình hỗ trợ thiết thực tiếp tục được duy trì và mở rộng. Các đội hình "Xe ôm tình nguyện 0 đồng" sẵn sàng đưa đón thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật hoặc không có phương tiện đi lại. Tình nguyện viên cũng hỗ trợ các trường hợp phát sinh như quên giấy tờ dự thi, đi nhầm điểm thi hay cần trợ giúp khẩn cấp.

Các tình nguyện viên P.Chương Dương ra quân Tiếp sức mùa thi sáng nay ẢNH: CTV

100% tình nguyện viên được mua bảo hiểm

Để chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cho chương trình, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức các lớp tập huấn trực tiếp cho cán bộ Đoàn, Hội và lực lượng tình nguyện viên vào ngày 21 và 22.5, thu hút gần 1.200 học viên tham gia. Nội dung tập huấn tập trung vào kỹ năng hỗ trợ thí sinh, xử lý tình huống phát sinh và bảo đảm an toàn trong quá trình làm nhiệm vụ.

Năm nay, chương trình huy động lực lượng tình nguyện viên quy mô lớn. Đối với kỳ thi vào lớp 10, có 7.300 tình nguyện viên tham gia tại 224 điểm thi. Trong khi đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT có gần 9.800 tình nguyện viên túc trực tại 222 điểm thi. Các đội hình thực hiện nhiệm vụ phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh, hỗ trợ tìm phòng thi, phát nước uống và các vật phẩm thiết yếu.

Các tình nguyện viên P.Chương Dương tập trung từ sáng sớm nay để tiếp sức thí sinh tham gia thi vào lớp 10 ẢNH: CTV

Các tình nguyện viên P.Hà Đông sẵn sàng tiếp sức thí sinh kỳ thi vào lớp 10 ẢNH: CTV

Tình nguyện viên ở xã Suối Hai sẵn sàng Tiếp sức mùa thi ẢNH: CTV

Đáng chú ý, lần đầu tiên 100% tình nguyện viên tham gia chương trình được mua bảo hiểm tai nạn thương tích, góp phần bảo đảm quyền lợi và an toàn cho lực lượng áo xanh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Đây là một trong những điểm mới thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với thanh niên tình nguyện.

Tại các điểm thi, hàng chục nghìn phần quà gồm nước uống, bánh, kẹo, đồ dùng học tập, quạt cầm tay được phát miễn phí cho thí sinh và người nhà. Theo Thành đoàn Hà Nội, tổng nguồn lực xã hội hóa phục vụ chương trình năm nay đạt khoảng 2,9 tỉ đồng.

Các tình nguyện viên P.Ngọc Hà chuẩn bị các phần quà tặng thí sinh và người nhà trong kỳ thi vào 10 ẢNH: CTV



Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ trong những ngày thi, sau kỳ thi, Thành đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn để kết nối học bổng, hỗ trợ chỗ ở ký túc xá và triển khai chương trình "Tiếp sức đến trường", giúp các em có điều kiện tiếp tục học tập.