Hà Nội có phòng khám đa khoa chất lượng cao rộng đến 17.000m2

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy là trung tâm khám chữa bệnh trong ngày quy mô lớn thứ 2 của Hệ thống BVĐK Tâm Anh trên toàn quốc.

Mang y tế chất lượng cao đến cửa ngõ Tây Nam Thủ đô

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường Cầu Giấy nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - Nguyễn Trọng Đông, nhấn mạnh phường Cầu Giấy là địa bàn có vị trí quan trọng, dân trí cao, tập trung nhiều cơ quan, trường đại học, doanh nghiệp, đặc biệt là khu phố Duy Tân - "Thung lũng IT" của Hà Nội.

Chính vì vậy, việc có một trung tâm khám chữa bệnh quy mô lớn bậc nhất thành phố với đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giỏi, thiết bị máy móc hiện đại và dịch vụ chuyên nghiệp như Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy, chính là mảnh ghép quan trọng hoàn thiện thêm các tiện ích xã hội quan trọng phục vụ đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn.

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy được xem là “siêu” trung tâm khám chữa bệnh công nghệ cao, hiện đại bậc nhất Thủ đô. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Tọa lạc tại số 265 Cầu Giấy (ga Chùa Hà), cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô - khu vực sầm uất với nhiều trung tâm hành chính, kinh tế và đô thị lớn như Cầu Giấy, Mỹ Đình, Văn Quán, An Khánh…, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy ra đời nhằm đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận như Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện trong thành phố.

Bà Ngô Thị Ngọc Hoa, Tổng giám đốc Hệ thống BVĐK Tâm Anh, cho biết Tâm Anh Cầu Giấy quy tụ gần 1.000 nhân sự gồm Giáo sư đầu ngành, bác sĩ giàu kinh nghiệm, điều dưỡng, kỹ thuật viên,... Với 5 tầng nổi, tổng diện tích hơn 17.000 m², được đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế hiện đại, nơi đây được xem là "siêu" trung tâm khám chữa bệnh trong ngày hiện đại bậc nhất Thủ đô, có thể phục vụ đến 3.000 lượt khách mỗi ngày.

Tại đây có 28 chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng, cùng 200 phòng khám và phòng chức năng, nổi bật với các chuyên khoa mũi nhọn như: Cấp cứu Tổng hợp, Cấp cứu Đột quỵ, Nội tổng hợp - Khám sức khỏe tổng quát, Hỗ trợ sinh sản (IVF), Sản phụ khoa, Nhi, Tim mạch, Tiêu hóa, Thần kinh, Mắt công nghệ cao, Da liễu - Thẩm mỹ Da, Nội thận - Lọc máu…





Máy móc, thiết bị hiện đại hàng đầu

TTƯT-PGS-TS-BS Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, BVĐK Tâm Anh Hà Nội, cho biết, khác với mô hình phòng khám thông thường, Tâm Anh Cầu Giấy được đầu tư 100% máy móc, thiết bị mới và hiện đại từ các nước Âu - Mỹ để đồng bộ với Hệ thống BVĐK Tâm Anh.

“Siêu phòng khám” Tâm Anh Cầu Giấy được thiết kế theo mô hình “bệnh viện trong ngày” mang đến cho người dân trải nghiệm hành trình y tế toàn diện, từ sàng lọc, thăm khám tổng quát, chuyên khoa, điều trị chuyên sâu. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Đơn cử hệ thống kích thích từ trường xuyên sọ thế hệ mới Neuro-MSX (Nga) điều trị trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, đau đầu mạn tính, phục hồi chức năng sau đột quỵ và nhiều bệnh thần kinh khác.



Công nghệ Neuro-MSX tạo ra các xung từ trường ngắn, tác động lên vùng não được chỉ định mà không cần phẫu thuật hay gây mê, giúp điều hòa hoạt động của tế bào thần kinh. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy là một trong những nơi đầu tiên tại Hà Nội trang bị hệ thống VNG 525 và EyeSeeCam vHIT (Interacoustics - Đan Mạch) giúp phát hiện sớm rối loạn tiền đình, chóng mặt, mất thăng bằng thông qua việc ghi lại chuyển động mắt và phản xạ đầu - mắt.

Ngoài ra, Tâm Anh Cầu Giấy còn đầu tư đồng bộ máy MRI 1.5 Tesla, siêu âm Doppler 5D, công nghệ FUSION kết hợp hình ảnh siêu âm - CT - MRI, siêu âm định lượng gan nhiễm mỡ UDFF, cùng hệ thống X-quang kỹ thuật số thế hệ mới cho hình ảnh sắc nét, an toàn với liều tia thấp.

Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của GE HealthCare (Mỹ) cho hình ảnh sắc nét, thời gian chụp nhanh hơn, hỗ trợ tầm soát và chẩn đoán sớm các bệnh lý não - cột sống, tim mạch, cơ xương khớp, ổ bụng, tuyến vú. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Song song đó, Tâm Anh Cầu Giấy còn đẩy mạnh "phần mềm" quản trị thông minh - triển khai hệ thống bệnh án điện tử (EMR), đồng bộ lịch sử khám chữa bệnh trên toàn hệ thống Tâm Anh, giúp khách hàng dễ dàng tra cứu kết quả, lịch tái khám, thanh toán không tiền mặt thuận tiện.

“Siêu” trung tâm khám chữa bệnh Tâm Anh Cầu Giấy (Hà Nội)

Phát biểu tại buổi lễ, TS-BS Dương Huy Lương, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế, cho biết, theo chủ trương phát triển hài hòa giữa y tế công lập và y tế tư nhân của Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, việc khai trương Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy và Trung tâm Tiêm chủng VNVC tại Cầu Giấy mang đến cho người dân khu vực Tây Nam Thủ đô và các tỉnh lân cận thêm một lựa chọn dịch vụ y tế chất lượng cao.

Theo kết quả đánh giá của các Sở Y tế Hà Nội và TP.HCM, hai bệnh viện thuộc Hệ thống BVĐK Tâm Anh tại Long Biên và Tân Bình đều được xếp hạng chuyên sâu, nằm trong nhóm cơ sở y tế có chất lượng hàng đầu. Đây là thành quả đáng khích lệ, phản ánh sự đầu tư nghiêm túc về cơ sở vật chất, công nghệ và chất lượng chuyên môn.