Hà Nội có thể cắt điện, nước quán bar, karaoke vi phạm phòng cháy, chữa cháy

Sáng 28.6, với 462/470 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua luật Thủ đô (sửa đổi) với 54 điều.

Luật Thủ đô (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2025, trừ một số quy định có hiệu lực thi hành muộn hơn, từ ngày 1.7.2025 như thành lập khu phát triển thương mại và văn hóa; việc thử nghiệm có kiểm soát…

Quốc hội bấm nút thông qua luật Thủ đô (sửa đổi) sáng 28.6 GIA HÂN

Mức phạt hành chính cao gấp 2

Với luật được thông qua, Quốc hội đồng ý HĐND TP.Hà Nội được quy định mức tiền phạt cao hơn nhưng không quá 2 lần mức tiền phạt chung do Chính phủ quy định và không vượt quá mức phạt tối đa theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính với một số hành vi vi phạm hành chính.

Mức phạt trên được áp dụng trong các lĩnh vực: văn hóa, quảng cáo, đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm, giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa thông qua cũng quy định, trong trường hợp thật cần thiết để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, chủ tịch UBND các cấp được áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể, có 7 trường hợp công trình, cơ sở kinh doanh sẽ bị áp dụng biện pháp cắt điện, nước, gồm:

Công trình xây dựng sai quy hoạch, công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép hoặc xây dựng sai với nội dung quy định trong giấy phép xây dựng; công trình xây dựng sai với thiết kế xây dựng được phê duyệt đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

Công trình xây dựng trên đất bị lấn, chiếm theo quy định của pháp luật về đất đai.

Công trình xây dựng thuộc diện phải thẩm duyệt về thiết kế phòng cháy, chữa cháy mà tổ chức thi công khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy.

Công trình thi công không đúng theo thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đã được thẩm duyệt.

Công trình xây dựng, cơ sở sản xuất kinh doanh chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào hoạt động.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, kinh doanh dịch vụ karaoke không bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Công trình phải phá dỡ đã có quyết định di dời khẩn cấp.

Luật Thủ đô sửa đổi cũng quy định HĐND thành phố sẽ quy định chi tiết trường hợp áp dụng, thẩm quyền áp dụng và việc thực hiện biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước.

Cắt điện, nước ngay khi có yêu cầu

Đề xuất cho phép chính quyền cắt điện, nước với công trình, cơ sở kinh doanh vi phạm là vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau trong quá trình thảo luận luật Thủ đô (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật Thủ đô (sửa đổi) GIA HÂN

Có ý kiến tán thành quy định biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh có vi phạm. Ngược lại, có ý kiến đề nghị cân nhắc việc áp dụng biện pháp này vì có thể không phù hợp với quy định của Hiến pháp, ảnh hưởng đến quyền của công dân.

Giải trình vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho hay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, dự thảo luật xác định biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh có vi phạm xuất phát từ vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng của thủ đô.

Với thủ đô cần phải có các yêu cầu cao hơn trong bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nhất là về phòng cháy, chữa cháy, lấn chiếm đất công, xây các công trình trái phép...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, dự thảo luật xác định cắt điện, nước là biện pháp để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì vẫn hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp.

“Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát kỹ và bổ sung các trường hợp áp dụng biện pháp này để khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật về phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn thành phố thời gian qua”, ông Hoàng Thanh Tùng cho biết.

Luật được thông qua cũng quy định rõ, trách nhiệm của người cung cấp dịch vụ điện, nước trong việc ngừng cung cấp dịch vụ ngay khi có yêu cầu của người có thẩm quyền. Theo đó, người cung cấp dịch vụ điện, nước phải thông báo cho người sử dụng dịch vụ và thể hiện trong hợp đồng sử dụng dịch vụ điện, nước.