Hà Nội có thêm khách sạn 5 sao tại trung tâm Hoàn Kiếm

V.L
31/03/2026 13:26 GMT+7

Ngày 30.3, khách sạn Fairmont Hà Nội chính thức khai trương, đánh dấu thời điểm thương hiệu Fairmont Hotels & Resorts lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Fairmont Hotels & Resorts với 96 khách sạn trên toàn cầu là thương hiệu khách sạn cao cấp thuộc Tập đoàn Accor. 

Fairmont Hà Nội là khách sạn hạng sang mang tính biểu tượng, kết hợp hài hòa giữa thiết kế đương đại và nghệ thuật bản địa, mang đến hành trình trải nghiệm gắn liền với chiều sâu di sản của thành phố.

Phòng Fairmont Gold King

ẢNH: FAIRMONT HÀ NỘI

Toạ lạc tại "khu đất vàng" số 10 Trần Nguyên Hãn (P.Hoàn Kiếm), Fairmont Hà Nội có 241 phòng nghỉ được thiết kế bao gồm 38 phòng tiêu chuẩn và 12 phòng suite. 

Khách sạn có 8 nhà hàng, quầy bar và lounge đa dạng về phong cách ẩm thực, từ bếp Việt Nam đương đại tại nhà hàng Trần Dynasty do chef Luke Nguyễn thiết kế, đến phong vị món nướng Nhật Bản tại nhà hàng Hiryu, đặc biệt có nhà hàng Ý Bacco do bếp trưởng sao Michelin Nicolas Isnard cầm chịch.

Nhà hàng Bacco do đầu bếp sao Michelin quản lý

ẢNH: FAIRMONT HÀ NỘI

Fairmont Hà Nội sở hữu không gian tổ chức sự kiện quy mô lớn, với tổng diện tích lên đến hơn 4.000 m² cho mọi quy mô và tính chất chương trình. 

Tâm điểm là phòng đại tiệc lớn nhất khu vực Hoàn Kiếm - không gian không cột tráng lệ rộng hơn 1.100m². 

Bổ trợ cho không gian chủ đạo này là chuỗi phòng tiệc sang trọng và các phòng họp đón sáng tự nhiên, tạo nên một tổ hợp sự kiện linh hoạt và ấn tượng.

Không gian thủy liệu pháp Cirua

ẢNH: FAIRMONT HÀ NỘI

Bên cạnh không gian lưu trú, địa điểm ẩm thực và hội nghị, Fairmont Hà Nội còn mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện thông qua các liệu trình thủy trị liệu và nhiệt trị liệu, phòng tập thể hình hiện đại mở cửa cho cả khách lưu trú và cộng đồng. 

Ông Lê Tuấn Anh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn GELEX (chủ đầu tư dự án), chia sẻ: "Fairmont Hà Nội được định hướng không chỉ là một dự án khách sạn, mà còn là một biểu tượng mới của chuẩn mực sống và trải nghiệm đẳng cấp. Chúng tôi kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành điểm đến khơi nguồn những trải nghiệm mang tính biểu tượng, góp phần nâng tầm vị thế của Hà Nội trên bản đồ du lịch và dịch vụ cao cấp của khu vực".

Phòng đại tiệc rộng hơn 1.100 m2

ẢNH: FAIRMONT HÀ NỘI

Tổng quản lý của Fairmont Hà Nội, ông Jean Francois Brun, người có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành khách sạn tại Canada, Dubai, Việt Nam…, cho biết, ngay sau khi mở cửa, Fairmont Hà Nội đã đạt tỷ lệ lấp đầy 60% và hy vọng sẽ tiếp tục nâng cao kết quả hoạt động cùng với đà tăng trưởng mạnh mẽ về số du khách tới Việt Nam trong 2 năm 2025 - 2026.

Tin liên quan

Bên trong khách sạn lâu đời nhất thế giới đã hoạt động hơn 1.300 năm

Bên trong khách sạn lâu đời nhất thế giới đã hoạt động hơn 1.300 năm

Khách sạn nghỉ dưỡng này đã được truyền lại qua 53 thế hệ, tồn tại 1.300 năm.

Khách sạn hạng sang Thái Lan đua nhau giảm giá sâu để cứu vãn du lịch

Khám phá thêm chủ đề

khách sạn hà nội Fairmont Hà Nội Du lịch Hà Nội
