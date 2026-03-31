Hà Nội có thêm khách sạn 5 sao tại trung tâm Hoàn Kiếm

Fairmont Hotels & Resorts với 96 khách sạn trên toàn cầu là thương hiệu khách sạn cao cấp thuộc Tập đoàn Accor.

Fairmont Hà Nội là khách sạn hạng sang mang tính biểu tượng, kết hợp hài hòa giữa thiết kế đương đại và nghệ thuật bản địa, mang đến hành trình trải nghiệm gắn liền với chiều sâu di sản của thành phố.

Toạ lạc tại "khu đất vàng" số 10 Trần Nguyên Hãn (P.Hoàn Kiếm), Fairmont Hà Nội có 241 phòng nghỉ được thiết kế bao gồm 38 phòng tiêu chuẩn và 12 phòng suite.

Khách sạn có 8 nhà hàng, quầy bar và lounge đa dạng về phong cách ẩm thực, từ bếp Việt Nam đương đại tại nhà hàng Trần Dynasty do chef Luke Nguyễn thiết kế, đến phong vị món nướng Nhật Bản tại nhà hàng Hiryu, đặc biệt có nhà hàng Ý Bacco do bếp trưởng sao Michelin Nicolas Isnard cầm chịch.

Fairmont Hà Nội sở hữu không gian tổ chức sự kiện quy mô lớn, với tổng diện tích lên đến hơn 4.000 m² cho mọi quy mô và tính chất chương trình.

Tâm điểm là phòng đại tiệc lớn nhất khu vực Hoàn Kiếm - không gian không cột tráng lệ rộng hơn 1.100m².

Bổ trợ cho không gian chủ đạo này là chuỗi phòng tiệc sang trọng và các phòng họp đón sáng tự nhiên, tạo nên một tổ hợp sự kiện linh hoạt và ấn tượng.

Bên cạnh không gian lưu trú, địa điểm ẩm thực và hội nghị, Fairmont Hà Nội còn mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện thông qua các liệu trình thủy trị liệu và nhiệt trị liệu, phòng tập thể hình hiện đại mở cửa cho cả khách lưu trú và cộng đồng.

Ông Lê Tuấn Anh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn GELEX (chủ đầu tư dự án), chia sẻ: "Fairmont Hà Nội được định hướng không chỉ là một dự án khách sạn, mà còn là một biểu tượng mới của chuẩn mực sống và trải nghiệm đẳng cấp. Chúng tôi kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành điểm đến khơi nguồn những trải nghiệm mang tính biểu tượng, góp phần nâng tầm vị thế của Hà Nội trên bản đồ du lịch và dịch vụ cao cấp của khu vực".

Tổng quản lý của Fairmont Hà Nội, ông Jean Francois Brun, người có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành khách sạn tại Canada, Dubai, Việt Nam…, cho biết, ngay sau khi mở cửa, Fairmont Hà Nội đã đạt tỷ lệ lấp đầy 60% và hy vọng sẽ tiếp tục nâng cao kết quả hoạt động cùng với đà tăng trưởng mạnh mẽ về số du khách tới Việt Nam trong 2 năm 2025 - 2026.