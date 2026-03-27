Khách sạn hạng sang Thái Lan đua nhau giảm giá sâu để cứu vãn du lịch

Thụy Miên
27/03/2026 20:53 GMT+7

Hàng loạt ưu đãi đang trải khắp các trang đặt phòng ở Thái Lan, nơi các phòng nghỉ khách sạn 5 sao giảm giá mạnh dù vào mùa cao điểm du lịch ở nước này.

Khách sạn Peninsula, một biểu tượng 5 sao trên sông Chao Phraya chảy qua địa phận Bangkok

Xung đột Trung Đông đang gây lo ngại về số lượng khách quốc tế đến Thái Lan vào thời điểm du lịch quan trọng của năm, theo South China Morning Post hôm nay 27.3.

Bên cạnh đó, giá xăng dầu tăng khiến nhiều người dân Thái Lan ngừng hoặc hủy bỏ các kế hoạch đi lại trong nước vì lo ngại chi phí sẽ tiếp tục leo thang vào thời điểm lễ hội Songkran thường niên bắt đầu từ ngày 13.4.

Trên các nền tảng Trip.comBooking.com, phòng của khách sạn Peninsula, một biểu tượng 5 sao trên sông Chao Phraya chảy qua địa phận Bangkok, đang hạ xuống mức 10.000 baht (8 triệu đồng) mỗi đêm, mức giá ưu đãi lớn trong giai đoạn kết thúc mùa cao điểm trước khi bước vào mùa mưa.

Còn trên Agoda.com, khách sạn Rosewood 5 sao tại trung tâm Bangkok giảm 16%, xuống còn 10.000 baht/đêm; Sofitel đưa ra mức giá khoảng 6.000 baht, tức giảm đến 60%.

Người dân Thái Lan còn được hưởng thêm ưu đãi tại khách sạn Mandarin Oriental 5 sao, với chương trình khuyến mãi từ 9.150 baht/đêm, tương đương 1/3 giá phòng hạng sang thông thường.

Ở Phuket, khách đặt phòng vào thời điểm này có thể ở các biệt thự trên vách đá vốn chỉ dành cho các siêu sao thế giới, từ Beyonce, Snoop Dogg đến Rita Ora, tại khu nghỉ dưỡng Sri Panwa. Một biệt thự 5 phòng ngủ hướng biển hiện có giá khoảng 120.000 baht/đêm, giảm mạnh từ 200.000 baht.

Tuy nhiên, mức giá thấp lại trở thành nỗi ám ảnh cho các hãng du lịch, vốn kỳ vọng năm 2026 sẽ đánh dấu sự phục hồi gần đến mức trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Giá phòng thấp đồng nghĩa lượng du khách không cao như mong đợi.

Trong bối cảnh hiện tại, Thái Lan dự báo năm nay có thể đón ít đi 3 triệu lượt khách nước ngoài trong năm nay. Cơ quan quản lý du lịch Thái Lan cảnh báo, nếu khủng hoảng kéo dài, lượng khách năm 2026 có thể giảm 10% so với mục tiêu 35 triệu lượt đã đề ra.

