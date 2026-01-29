Hà Nội công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10

Theo đó, ngoài 2 môn bắt buộc là ngữ văn và toán, Hà Nội chọn môn thi thứ 3 là ngoại ngữ. Thí sinh được đăng ký một trong các thứ tiếng: Anh, Nhật, Pháp, Hàn (thí sinh được thi ngoại ngữ khác với ngoại ngữ đang học tại các trường THCS).

Hà Nội chính thức chọn môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm học tới ẢNH: TUẤN MINH

Bài thi môn ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút; có nhiều mã đề thi trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề; thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

Đề thi gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Năm 2025, Hà Nội cũng tổ chức thi 3 môn gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ, với sự tham gia của hơn 102.000 thí sinh. Môn thi thứ 3 của kỳ thi được công bố ngày 26.2.2025.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, năm nay việc đẩy sớm thời gian công bố môn thi thứ 3 nhằm giúp học sinh lớp 9 và các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới với khoảng hơn 100.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Như vậy, thời điểm này, đã có 14/34 tỉnh, thành phố trên cả nước công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Phần lớn các địa phương tiếp tục chọn môn ngoại ngữ hoặc tiếng Anh là môn thi thứ 3. Riêng Tuyên Quang chọn môn khoa học tự nhiên.

Vĩnh Long xét tuyển thay vì thi nhưng thí sinh muốn thi vào trường THPT chuyên vẫn phải làm bài thi 3 môn toán, ngữ văn và tiếng Anh.

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập gồm 3 môn: toán, ngữ văn và môn thi thứ 3 hoặc bài thi tổ hợp. Việc lựa chọn môn thi thứ 3 do sở GD-ĐT các địa phương quyết định, bảo đảm không lặp lại trong 3 năm liên tiếp.