Đa số địa phương chọn tiếng Anh là môn thi thứ 3 vào lớp 10

Sở GD-ĐT Ninh Bình mới công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 là ngoại ngữ (gồm tiếng Anh). Trước đó, hàng loạt địa phương chọn tiếng Anh hoặc ngoại ngữ là môn thi thứ 3, như TP.HCM, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đồng Tháp...

Nhiều địa phương chọn tiếng Anh là môn thi thứ 3 vào lớp 10 ẢNH: TUẤN MINH

Đến thời điểm này, Tuyên Quang là tỉnh duy nhất quyết định chọn môn khoa học tự nhiên là môn thi thứ 3. Tỉnh Sơn La đưa ra dự kiến chọn bài thi tổ hợp (gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoại ngữ) ngoài 2 môn ngữ văn và toán nhưng sau đó đã rút lại với lý do chưa phù hợp.

Về thời gian làm bài, hầu hết tỉnh, thành chọn thi trắc nghiệm trong 60 phút, số ít kết hợp tự luận.

Riêng Vĩnh Long xét tuyển, nhưng thí sinh muốn thi vào trường chuyên vẫn phải làm bài thi 3 môn toán, ngữ văn và tiếng Anh.

Đến thời điểm này, Hà Nội vẫn chưa có bất cứ thông tin nào về phương án tuyển sinh vào lớp 10 cho năm học tới, lãnh đạo Sở GD-ĐT lý giải thực hiện đúng quy chế của Bộ GD-ĐT, sẽ công bố môn thi thứ 3 trước ngày 31.3.

Năm 2025, Hà Nội công bố môn thi thứ 3 vào thời điểm cuối tháng 2 với 3 môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Đây cũng là địa phương có số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 lớn nhất cả nước với khoảng hơn 102.000 thí sinh. Tỷ lệ trúng tuyển vào lớp 10 trường công lập đạt khoảng 64%.

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ GD-ĐT, từ năm 2025, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 hoặc kết hợp. Nếu thi tuyển, kỳ thi gồm toán, ngữ văn và môn thứ 3 (hoặc bài thi tổ hợp).

Môn thi thứ 3 do địa phương chọn từ nhóm: ngoại ngữ, giáo dục công dân, khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý, công nghệ, tin học, nhưng không được lấy một môn quá 3 năm liên tiếp, công bố trước 31.3. Năm ngoái, tiếng Anh (hoặc ngoại ngữ) là lựa chọn của gần 60/63 tỉnh, thành cũ.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 từ lâu vốn được xem là kỳ thi căng nhất của giáo dục phổ thông. Gần đây, nhiều ý kiến cho rằng thay vì phân luồng sau THCS thì cần phổ cập giáo dục bắt buộc tới THPT để tăng quyền lựa chọn và giảm áp lực cho học sinh trong kỳ thi vào lớp 10.

Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, ông Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam, cho rằng cần sửa đổi quy chế tuyển sinh THPT. Về môn thi, giữ nguyên 2 môn thi bắt buộc là toán và ngữ văn; bỏ bài thi tổ hợp, chỉ giữ lại môn thi thứ 3 và giao các địa phương lựa chọn, công bố hằng năm. Nếu tổ chức bài thi tổ hợp, đồng nghĩa với việc lựa chọn nhiều môn học là môn thi, làm tăng đáng kể số môn phải ôn tập (có thể nhiều hơn 3 môn học).