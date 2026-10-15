Hà Nội cùng doanh nghiệp bắt tay phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo

Ngày 15.10, FPT khởi công tòa nhà Công nghệ số 01 tại phường Phú Diễn và Tây Tựu (trong dự án Dự án Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT) với tổng mức đầu tư hơn 1.311 tỉ đồng trên diện tích đất 17.217 m2, quy mô 7 tầng nổi, 1 tầng hầm với tổng diện tích sàn gần 70.000 m2. Dự kiến hoàn thành trong 12 tháng, tòa nhà sẽ cung cấp không gian làm việc, nghiên cứu và thử nghiệm thực tế cho khoảng 6.000 chuyên gia công nghệ và nhân sự phụ trợ, tích hợp các tiêu chuẩn vận hành xanh như điện mặt trời và trạm sạc xe điện.

Sự kiện được đánh giá là minh chứng cụ thể cho cam kết giữa chính quyền kiến tạo và doanh nghiệp tiên phong. Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhấn mạnh kỳ vọng lớn nhất của thành phố không chỉ nằm ở tiến độ xây dựng hạ tầng vật lý, mà là tốc độ hình thành một trung tâm công nghệ có sức cạnh tranh cao. Không gian này phải được lấp đầy bằng các hoạt động nghiên cứu thực chất, thu hút nhân tài, kết nối viện trường cùng các đối tác công nghệ quốc tế để tạo ra sản phẩm và giá trị kinh tế đo lường được.

Ông Trương Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội chia sẻ tại sự kiện Ảnh: CTV

Về phía chính quyền, lãnh đạo Hà Nội cam kết tiếp tục đồng hành và tháo gỡ các vướng mắc cơ chế nhằm rút ngắn thời gian đưa dự án vào vận hành.

Xét trên quy hoạch tổng thể, Khu đô thị Công viên công nghệ số có quy mô 194,3 ha, trong đó phân khu công nghệ số tập trung chiếm 58,5 ha. Khi hoàn thiện toàn bộ các giai đoạn, tổ hợp này dự kiến quy tụ khoảng 75.000 nhân lực làm việc trực tiếp trong các khâu R&D, sản xuất, đào tạo và kinh doanh dịch vụ số.

Định hướng của khu công viên là phát triển theo mô hình hệ sinh thái mở ba bên gồm Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp, kết nối các đối tác công nghệ lớn trên thế giới như NVIDIA, Samsung, Microsoft với cộng đồng doanh nghiệp công nghệ trong nước. Thay vì chỉ giới thiệu mô hình lý thuyết, trung tâm này được thiết kế như một không gian thử nghiệm thực tế cho các công nghệ chiến lược mũi nhọn gồm trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn, công nghệ lượng tử và thiết bị bay không người lái (UAV).

Bám sát định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, việc bắt tay phát triển tổ hợp đổi mới sáng tạo tại khu vực Tây Tựu - Phú Diễn tạo điểm tựa quan trọng để Hà Nội chủ động đào tạo, thu hút nhân tài và từng bước nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của đất nước.