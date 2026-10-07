Việt Nam được vinh danh tại 10 hạng mục giải thưởng số và AI của ASOCIO 2026

Tối 6.10 tại Jakarta (Indonesia), lễ trao giải thưởng ASOCIO Digital & AI Awards 2026 đã xướng tên 8 đại diện đến từ Việt Nam tại 10 hạng mục giải thưởng. Đáng chú ý, năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) đưa hệ thống giải thưởng AI chuyên biệt vào cơ cấu đánh giá chính thức bên cạnh các hạng mục số truyền thống.

Sự thay đổi này phản ánh bước chuyển dịch mang tính chiến lược của toàn ngành công nghệ khu vực: từ giai đoạn số hóa quy trình sang chu kỳ triển khai thực chất các ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm mang lại hiệu quả đo lường được về năng suất và chi phí vận hành.

Thông qua đề cử từ Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), danh sách các đơn vị đạt giải trải rộng trên nhiều trụ cột từ khu vực công, đào tạo cho đến các lĩnh vực kinh tế chuyên sâu.

Nhiều giải pháp AI của Việt Nam trong các lĩnh vực khác nhau được ghi nhận quốc tế Ảnh: CTV

Ở khối quản trị nhà nước và phát triển nhân lực, Bộ Tư pháp nhận giải thưởng Chính phủ số, trong khi trường đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được vinh danh ở hạng mục Phát triển Nhân tài. Mảng dịch vụ công nghệ toàn cầu ghi nhận sự góp mặt của công ty cổ phần VTI.

Tại các hạng mục AI chuyên biệt, những giải pháp Make in Vietnam cho thấy sự thâm nhập sâu vào nghiệp vụ lõi khi Trung tâm An toàn thông tin VNPT được trao giải AI trong An ninh mạng, công ty MISA đạt giải AI vì Lợi ích cộng đồng, Viettel Solutions thắng giải AI trong Giáo dục và Smartlog nhận giải AI trong Sản xuất và Chuỗi cung ứng. Tập đoàn FPT tạo dấu ấn với việc giành cùng lúc ba giải thưởng gồm AI trong Y tế, AI trong Dịch vụ Tài chính và AI trong Lực lượng lao động và Kỹ năng tương lai.

Thành tích tại giải thưởng năm nay diễn ra trong bối cảnh ngành công nghệ số trong nước duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Doanh thu toàn ngành trong 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt hơn 5,38 triệu tỉ đồng, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm trước, đi kèm mức tăng trưởng 34,7% về kim ngạch xuất khẩu phần cứng và điện tử. Báo cáo e-Conomy SEA cũng ghi nhận 44% người dùng Việt Nam tương tác thường xuyên với các công cụ AI mỗi ngày, tạo lập môi trường thử nghiệm và thương mại hóa màu mỡ cho các sản phẩm công nghệ.

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA, việc các đơn vị trong nước thắng lớn ngay trong mùa giải đầu tiên có hạng mục AI chuyên biệt chứng minh năng lực công nghệ Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ từ gia công sang phát triển nền tảng và làm chủ giải pháp, tạo tiền đề để các doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị số quốc tế.