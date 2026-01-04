Hà Nội: Dân đã phân loại rác nhưng thu gom lại chung một xe

Phân loại rác riêng nhưng lại thu gom chung một xe

Chia sẻ về quy định phân loại rác mà UBND TP.Hà Nội vừa ban hành, bà Thúy (62 tuổi; tên nhân vật đã thay đổi, ở P.Hoàn Kiếm) cho biết trước đây, Q.Hoàn Kiếm cũ (nay là P.Hoàn Kiếm) đã thí điểm mô hình quản lý, phân loại, thu gom, vận chuyển rác thải tại nguồn.

Sau "5 lần 7 lượt" vận động, tuyên truyền, việc phân loại rác cơ bản được người dân hưởng ứng, tham gia.

Theo đó, quận đã triển khai phương án phân loại rác theo các nhóm như: chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng (giấy, nhựa, kim loại…); chất thải cồng kềnh (bàn, ghế, tủ, cành cây…); chất thải nguy hại (pin, ắc quy, vi mạch điện tử…) và chất thải còn lại (thức ăn thừa, rau củ thải bỏ sau sơ chế…). Sau khi được phân loại, rác sẽ được tập kết đúng địa điểm, vị trí, thời gian quy định để công nhân môi trường đi thu gom…

Và, việc này nảy sinh nhiều bất cập nên không được người dân duy trì lâu dài. Theo đó, khi thấy rác được phân loại bị thu gom chung một xe, mọi người dần chán nản và không còn mặn mà tham gia.

"Mọi người rất muốn thay đổi. Bản thân tôi cũng vậy, cũng đã dùng túi riêng đựng từng loại rác nhưng khi thu gom thì công nhân vệ sinh môi trường ném rác chung vào một xe. Thế thì bằng hòa. Làm ăn kiểu "đầu voi, đuôi chuột", chẳng ra làm sao. Rồi sau đó, mọi người buông bỏ hết, không tham gia phân loại rác tại nhà nữa", bà Thúy cho hay.

Trước việc UBND TP.Hà Nội quy định từ ngày 8.1, chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân phải phân loại tại nguồn, bà Thúy bày tỏ sự ủng hộ. Theo bà, việc này "không thể làm muộn hơn được nữa" vì mỗi ngày, thành phố phát sinh hàng nghìn tấn rác thải sinh hoạt nên cần phân loại để tận dụng nguồn tài nguyên này.

Tuy nhiên, bà Thúy yêu cầu đơn vị thu gom, vận chuyển phải có xe chở riêng từng loại rác, từ đó mới nhận được sự chấp hành của người dân. Nếu rác thải sinh hoạt tiếp tục bị thu gom chung vào một xe thì không nên "bắt" người dân phải phân loại rác tại nguồn.

Cùng chung nỗi bức xúc, chị H. (55 tuổi, ở P.Hoàn Kiếm) mong muốn việc thu gom rác sau phân loại phải được thực hiện "từ đầu đến cuối". Nếu không, việc phân loại rác tại nguồn của người dân là "phí công vô ích".

Lắp camera giám sát quy trình thu gom rác thải

Trao đổi với Thanh Niên, một cán bộ UBND P.Hoàn Kiếm thừa nhận khi triển khai thí điểm phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn thì có hiện tượng đơn vị vệ sinh môi trường thu gom nhiều loại rác vào chung một xe vận chuyển như người dân phản ánh.

"Đó là bất cập khi phường triển khai phân loại, thu gom, vận chuyển rác thải tại nguồn. Phường cũng đã chấn chỉnh đơn vị trúng thầu gói vệ sinh môi trường trên địa bàn sau khi có phản ánh từ người dân", vị cán bộ P.Hoàn Kiếm nói và cho biết, việc thu gom rác trước đây thực hiện theo gói thầu cũ do Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện. Nay, công tác thu gom rác đã được phân cấp cho địa phương.

Để khắc phục bất cập nêu trên, vị cán bộ P.Hoàn Kiếm cho biết địa phương đã xây dựng phương án thu gom, vận chuyển rác thải mới trong đó có nội dung yêu cầu đơn vị trúng thầu phải thu gom rác theo từng loại phương tiện. Trên phương tiện vận chuyển, thu gom cũng dấu hiệu nhận biết chở loại rác thải nào.

"Sau khi được phân cấp, phường đã xây dựng "bài toán" thầu kĩ hơn. Đặc biệt tới đây, phường sẽ lắp thêm điểm camera để giám sát công tác thu gom, vận chuyển của đơn vị trúng thầu", vị cán bộ P.Hoàn Kiếm cho biết thêm.

Như đã đưa tin, theo Quyết định số 87, từ ngày 8.1, rác sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân ở Hà Nội được phân loại tại nguồn thành 3 nhóm.

Nhóm 1 là chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, gồm: giấy, nhựa, kim loại, thủy tinh thải; vải, đồ da, đồ gỗ, cao su…

Nhóm 2 là chất thải thực phẩm, gồm: thức ăn thừa, thực phẩm hết hạn sử dụng; rau, củ, quả, trái cây thải bỏ; các sản phẩm bỏ đi từ thịt gia súc, gia cầm, thủy, hải sản…

Nhóm 3 là chất thải rắn sinh hoạt khác, chất thải nguy hại, gồm: chất thải cồng kềnh như tủ, giường, bàn ghế cũ hỏng; tủ sắt, khung cánh cửa…; chất thải nguy hại như: axit thải, dầu mỡ công nghiệp, sơn; các loại pin, ắc quy thải…

Thành phố cũng quy định hộ gia đình, cá nhân phải tự trang bị bao bì chứa rác sinh hoạt để lưu giữ và chuyển giao theo phương án tương ứng với từng loại chất thải sinh hoạt. Đặc biệt, nếu người dân không phân loại rác, có thể bị đơn vị cung ứng dịch vụ từ chối thu gom, vận chuyển.