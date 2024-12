Hà Nội dành 3.800 tỉ/năm chi thu nhập tăng thêm cho hơn 40.000 cán bộ, công chức

Chiều 10.12, tại kỳ họp thứ 20, các đại biểu HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên thuộc TP.Hà Nội quản lý.

Các đại biểu HĐND TP.Hà Nội bấm nút thông qua nghị quyết ẢNH: KHẮC HIẾU

Theo nội dung tờ trình do UBND TP.Hà Nội ban hành, nguồn kinh phí chi thu nhập tăng thêm được sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương còn dư sau khi đã đảm bảo đủ nguồn để thực hiện cải cách tiền lương cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền và bảo đảm các chính sách xã hội, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội do T.Ư ban hành.

Mức trích để tạo nguồn kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm bằng 0,8 lần quỹ lương cơ bản. Trường hợp có biến động về nguồn cải cách tiền lương làm thay đổi mức trích đang thực hiện thì UBND thành phố báo cáo, đề xuất mức trích thay đổi để HĐND TP.Hà Nội xem xét, quyết định tại kỳ họp HĐND thành phố gần nhất.

Về nguyên tắc, mức chi thu nhập tăng thêm căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hàng tháng của cơ quan, đơn vị theo quy định và được chi trả cùng kỳ lương vào tháng liền kề sau khi có kết quả đánh giá, xếp loại.

Về phương án chi thu nhập tăng thêm, dự thảo nghị quyết nêu ra 2 phương án để thực hiện. Một là chi 0,5 lần quỹ lương cơ bản để chi thu nhập tăng thêm hàng tháng cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức hiện có của cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng được hưởng theo hệ số lương ngạch bậc, chức vụ hiện hưởng.

Chi 0,3 lần quỹ lương cơ bản còn lại để chi thu nhập tăng thêm cuối năm cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị được đánh giá, xếp loại hàng năm từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Về nguồn kinh phí, Hà Nội dự kiến dành hơn 3.800 tỉ đồng/năm để chi thu nhập tăng thêm cho hơn 40.000 cán bộ, công chức, viên chức. Theo tính toán, nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương còn dư để chi thu nhập tăng thêm theo mức trích 0,8 lần quỹ lương cơ bản có thể thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến hết năm 2030.