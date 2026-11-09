Hà Nội dành 50 tỉ đồng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa công bố kế hoạch triển khai đợt hỗ trợ thứ nhất năm 2026 về chuyển đổi số và thương mại điện tử.

Hà Nội bố trí trí 50 tỉ đồng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh ẢNH: KHẮC HIẾU

Theo kế hoạch, thành phố bố trí 50 tỉ đồng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ công nghệ.

Dự kiến có khoảng 3.000 - 3.500 phiếu hỗ trợ chuyển đổi số và 2.000 - 2.500 phiếu hỗ trợ thương mại điện tử. Số lượng thực tế phụ thuộc vào quy mô đối tượng thụ hưởng và giá trị dịch vụ được lựa chọn.

Đáng chú ý, nguồn kinh phí được phân bổ theo hướng ưu tiên các nhóm sản xuất, kinh doanh có nhu cầu ứng dụng công nghệ.

Trong đó, 5 tỉ đồng dành cho cơ sở sản xuất, kinh doanh tại bốn làng nghề Bát Tràng, Vạn Phúc, Chuyên Mỹ và Sơn Đồng; 5 tỉ đồng cho chủ thể có sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên còn hiệu lực. Thành phố cũng bố trí 25 tỉ đồng cho các nhóm ưu tiên khác và 15 tỉ đồng cho nhóm đối tượng chung.

Các nhóm ưu tiên còn bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo có 100% vốn Việt Nam; cơ sở sản xuất tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp; cơ sở lưu trú du lịch; đơn vị kinh doanh tại phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam; hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỉ đồng/năm và doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh kể từ ngày 1.1.2025.

Một số hợp tác xã, hộ kinh doanh bán hàng Việt Nam trên sàn thương mại điện tử và cơ sở thực phẩm tham gia chuỗi cung ứng cũng thuộc diện ưu tiên theo quy định.

Việc đăng ký được thực hiện trực tuyến trên ứng dụng iHanoi, thông qua mini app "HANOINEXT". Người đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc chủ hộ kinh doanh sử dụng tài khoản định danh điện tử để kê khai thông tin, tải giấy tờ cần thiết và lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp. Mỗi đối tượng đủ điều kiện được cấp tối đa một phiếu cho mỗi loại hình hỗ trợ. Phiếu không được quy đổi thành tiền mặt, mua bán hoặc chuyển nhượng.

Theo kế hoạch, thời gian tiếp nhận đăng ký bắt đầu từ 8 giờ ngày 9.11 và kết thúc lúc 17 giờ ngày 4.12.2026, hoặc sớm hơn nếu kinh phí được phân bổ hết.

Từ ngày 28.11, phần kinh phí ưu tiên chưa được phân bổ sẽ được chuyển vào nguồn chung để tiếp tục hỗ trợ các đối tượng đủ điều kiện.

Thông tin chi tiết về danh mục sản phẩm, dịch vụ và hướng dẫn đăng ký được công bố trên ứng dụng iHanoi và Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.