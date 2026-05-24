Thời sự

Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trục Tây Thăng Long trong năm 2027

Nguyễn Trường
24/05/2026 07:54 GMT+7

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ toàn tuyến đường trục Tây Thăng Long, bảo đảm kết nối đồng bộ đến Vành đai 5 và phấn đấu hoàn thành trong năm 2027.

Yêu cầu nêu trên được Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đưa ra tại buổi kiểm tra thực địa dự án đường Tây Thăng Long, diễn ra chiều 23.5.

Dự án đường Tây Thăng Long vẫn chưa được đầu tư đồng bộ, còn bị chia cắt thành nhiều đoạn

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai toàn tuyến đường trục Tây Thăng Long, bảo đảm đầu tư đồng bộ, kết nối liên thông đến Vành đai 5 (tại cầu Vĩnh Thịnh), phấn đấu hoàn thành trong năm 2027.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.Hà Nội yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các đoạn tuyến còn lại, thống nhất giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.hà Nội làm đầu mối triển khai dự án tổng thể.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra tiến độ thi công dự án đường Tây Thăng Long, đoạn qua P.Đông Ngạc

Theo báo cáo của các đơn vị liên quan, hiện khoảng 6 km tuyến đường trục Tây Thăng Long đã được đưa vào khai thác, khoảng 9 km đang thi công. Hầm chui nút giao Tây Thăng Long - Vành đai 3 dự kiến khởi công vào tháng 8. Các đoạn còn lại đang được chuẩn bị đầu tư.

Tại khu vực trung tâm, đoạn từ Vành đai 3 đến đường Văn Tiến Dũng cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, thi công đạt khoảng 65% khối lượng. Đoạn từ Vành đai 3.5 đến kênh Đan Hoài đã hoàn thành khoảng 95,5% giải phóng mặt bằng, thi công đạt khoảng 21% khối lượng.

Khó khăn hiện nay là toàn tuyến chưa được đầu tư đồng bộ, còn bị chia cắt thành nhiều đoạn, nhiều chủ đầu tư khác nhau dẫn đến giảm hiệu quả kết nối tổng thể...

Đường trục Tây Thăng Long dài hơn 34 km, điểm đầu tại đường Võ Chí Công, điểm cuối kết nối QL32, đi qua 10 xã, phường. Tuyến được chia thành 9 đoạn đầu tư, gồm 3 đoạn đã khai thác, 2 đoạn đang thi công, một đoạn chuẩn bị khởi công và 3 đoạn đang nghiên cứu đầu tư.

Theo định hướng trong Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, đoạn tuyến ngoài Vành đai 4 được điều chỉnh mặt cắt ngang từ 40 m lên 80 m.

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nghe báo cáo về tuyến đường trục hồ Tây - Ba Vì. Đây là tuyến hướng tâm đông - tây dài kết nối trung tâm thủ đô với khu vực phía tây, có tổng chiều dài gần 40 km, đi qua địa bàn 15 xã, phường.

Tuyến đường trục hồ Tây - Ba Vì được xác định là một trong 9 trục động lực phát triển của Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Theo quy hoạch, tuyến có quy mô mặt cắt ngang từ 48 - 100 m; đồng thời dự kiến bố trí tuyến đường sắt đô thị số 8 trong phạm vi tuyến nhưng đến nay chưa được lập dự án đầu tư.

Đối với trục hồ Tây - Ba Vì, Bí thư Trần Đức Thắng cho rằng việc sớm đầu tư hoàn thiện toàn tuyến là cần thiết để tạo động lực phát triển mới cho thủ đô, mở rộng không gian đô thị và tăng cường kết nối vùng phía Tây. Do đó, ông yêu cầu các sở, ngành rà soát tổng thể hướng tuyến, hoàn thiện quy hoạch và đề xuất hình thức đầu tư phù hợp.

'Chốt' thời gian giải phóng mặt bằng đại lộ Tây Thăng Long

Chính quyền sở tại đã ấn định thời gian giải phóng mặt bằng dự án đầu tư đại lộ nghìn tỉ Tây Thăng Long, phấn đấu hoàn thành 100% trước ngày 31.3.

Đại lộ nghìn tỉ Tây Thăng Long chờ 'về đích'

