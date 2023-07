Hà Nội: Điểm chuẩn vào lớp 10 một số trường tư tăng mạnh

Yêu cầu trường tư không tái diễn điểm chuẩn như "chơi chứng khoán"

Vài năm trước, do nhu cầu phụ huynh nộp hồ sơ vào lớp 10 tăng đột biến, có trường THPT tư thục ở Hà Nội áp dụng mức điểm chuẩn theo buổi, buổi chiều điểm chuẩn tăng so với buổi sáng, ngày hôm sau lại tăng so với ngày hôm trước khiến phụ huynh vô cùng bức xúc. Tại hội nghị tuyển sinh đầu cấp năm nay, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội, nhắc lại hiện tượng này và yêu cầu các trường tư thục phải xác định mức điểm chuẩn phù hợp. Nếu có điều chỉnh thì điều chỉnh giảm để tăng cơ hội cho học sinh, không tái diễn tình trạng điểm chuẩn tăng, giảm như "chơi chứng khoán" nữa.