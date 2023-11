Hà Nội: Đình chỉ học nhóm học sinh đánh hội đồng một nữ sinh lớp 6

Mới đây mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại vụ việc một nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng tại lớp học. Sự việc được cho là xảy ra tại Trường THCS Tân Minh (H.Thường Tín, Hà Nội).

Phòng GD-ĐT H.Thường Tín cho biết: sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 45 ngày 10.11, tại hành lang lớp 6D, em L.T.N (lớp 6D) bị 4 học sinh đánh. Trong số 4 học sinh này, có 3 em học tại Trường THCS Tân Minh và 1 học sinh đã học xong lớp 9 năm học 2022 - 2023.

Hình ảnh nữ sinh bị đánh hội đồng gây xôn xao dư luận những ngày qua CẮT TỪ CLIP

Sau khi biết thông tin, ban giám hiệu nhà trường đã cử giáo viên chủ nhiệm lớp 6D phối hợp với gia đình đưa em L.T.N đi khám tại Bệnh viện Nông nghiệp 1. Theo kết luận của bệnh viện, tình trạng sức khỏe của em N không nghiêm trọng và bệnh viện đã cho em N xuất viện.

Phòng GD-ĐT H.Thường Tín đã trực tiếp làm việc với nhà trường, phê bình ban giám hiệu nhà trường không báo cáo kịp thời vụ việc để có hướng chỉ đạo giải quyết sớm. Phòng yêu cầu nhà trường thăm hỏi, động viên, ổn định tinh thần em L.T.N và gia đình; có biện pháp ổn định tâm lý cho giáo viên và học sinh.

Phòng cũng yêu cầu nhà trường thành lập ngay hội đồng kỷ luật, trước mắt tạm dừng việc học đối với những học sinh liên quan đến vụ việc trong thời gian tối thiểu 1 tuần để kiểm điểm thái độ và hành vi; đồng thời phối hợp ngay với các cơ quan chức năng và các gia đình để làm rõ sự việc.

Sau khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra, Phòng GD-ĐT H.Thường Tín sẽ tiếp tục hướng dẫn và chỉ đạo nhà trường có những biện pháp xử lý phù hợp, đúng quy định. Phòng đã có công văn gửi đến tất cả các trường học trên địa bàn, yêu cầu các nhà trường có biện pháp tuyên truyền, giáo dục học sinh, kịp thời ngăn chặn ngay các hiện tượng tương tự xảy ra.

Liên quan đến sự việc này, trước đó ngày 13.11, UBND H.Thường Tín có văn bản về việc xử lý sự việc bạo lực tại Trường THCS Tân Minh.

Để kịp thời chấn chỉnh các hiện tượng bạo lực học đường xảy ra tại Trường THCS Tân Minh và các trường học trên địa bàn, UBND H.Thường Tín yêu cầu Trường THCS Tân Minh thăm hỏi, động viên, ổn định tinh thần cho em L.T.N, có biện pháp ổn định tâm lý cho giáo viên và học sinh để không ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học của nhà trường.

Nhà trường tiếp tục phối hợp với công an xã tìm hiểu vụ việc để có hướng giải quyết, xử lý phù hợp bảo đảm vừa có tính giáo dục, vừa có tính răn đe; đồng thời quán triệt giáo viên có biện pháp quản lý học sinh, không để tái diễn tình trạng bạo lực học đường.

Đối với UBND Xã Tân Minh, UBND H.Thường Tín chỉ đạo công an xã phối hợp với công an huyện, nhà trường điều tra, tìm hiểu và có kết luận về vụ việc để có hướng giải quyết kịp thời, phù hợp; các ngành, đoàn thể tăng cường công tác phối hợp giáo dục đạo đức cho học sinh; tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học.

Phòng GD-ĐT H.Thường Tín được yêu cầu tích cực phối hợp với công an huyện, UBND xã Tân Minh chỉ đạo Trường THCS Tân Minh xử lý dứt điểm vụ việc; chỉ đạo các trường học trên địa bàn có các biện pháp tuyên truyền, giáo dục học sinh, kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tương tự xảy ra; chỉ đạo Trường THCS Tân Minh bảo đảm việc dạy và học, không để sự việc ảnh hưởng đến các hoạt động dạy và học của nhà trường.