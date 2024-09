Hà Nội đón không khí lạnh đầu mùa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 20.9, khu vực Đông Bắc bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực trung du và đồng bằng có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Hà Nội và khu vực Đông Bắc bộ đang chịu ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh nhẹ ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Trong khi đó, tại Hà Nội cũng đã có gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 34 độ C.

Không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc khi nào?

Như vậy, Đông Bắc bộ và thủ đô Hà Nội đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nhẹ đầu mùa. Điều này trùng hợp với khoảng thời gian ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) từng dự báo khi cơn bão số 4 chuẩn bị đi vào Biển Đông. Ông Hưởng cho biết, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nhẹ vào ngày 19.9.

Cơ quan khí tượng cho biết, khả năng, đợt không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc từ 2 - 3 ngày tới.

Tại Hà Nội, nhiệt độ xuống thấp nhất vào ngày 23.9 (thứ hai tuần sau) khi chỉ còn từ 26 - 29 độ C. Trong khi đó các tỉnh khác tại Đông Bắc bộ như Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình nhiệt độ... chỉ còn 24 - 29 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thêm, không khí lạnh hoạt động tăng dần từ tháng 10 và xu hướng gia tăng tần suất, cường độ mạnh dần từ tháng 11.



Hiện tượng rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc bộ có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12 (tương đương so với trung bình nhiều năm); trong tháng 1 và tháng 2.2025, rét đậm, rét hại tiếp tục xuất hiện trên diện rộng. Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài khoảng 5 - 8 ngày, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở vùng núi khu vực Bắc bộ.