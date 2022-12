Hà Nội dự kiến cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 8 ngày

Thời điểm này, phần lớn các địa phương đã thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của học sinh, riêng Hà Nội vẫn nằm trong số ít địa phương còn lại.

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết vẫn đang đợi thông báo của UBND TP.Hà Nội về việc nghỉ Tết Nguyên đán để có hướng dẫn chính thức riêng với ngành GD-ĐT. Tuy nhiên, vị này cho biết Sở GD-ĐT cũng đã có dự kiến về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão của ngành và đang báo cáo xin ý kiến của UBND thành phố.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của sở GD-ĐT, phòng GD-ĐT dự kiến sẽ nghỉ tết 7 ngày theo lịch mà Chính phủ đã quyết định: từ thứ sáu, ngày 20.1.2023, đến hết thứ năm, ngày 26.1.2023 (tức từ ngày 29 tháng chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão).

Học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 8 ngày, từ thứ năm, ngày 19.1.2023, đến hết thứ năm, ngày 26.1.2023 (tức từ ngày 28 tháng chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão).





Như vậy, học sinh Hà Nội dự kiến sẽ được nghỉ tết sớm hơn 1 ngày so với lịch nghỉ chung của công chức, viên chức. So với Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, học sinh Hà Nội cũng nghỉ đúng 8 ngày, tuy nhiên so với học sinh nhiều địa phương khác thì thời gian nghỉ tết này khá ít.

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho rằng, nếu học sinh Hà Nội nghỉ tết kéo dài hơn nhiều ngày so với lịch của bố mẹ thì các gia đình có con nhỏ sẽ rất khó khăn khi phải tìm phương án trông giữ trẻ.

Trước đó như Thanh Niên đã thông tin, Chính phủ đã chốt công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ thứ sáu ngày 20.1.2023 đến hết thứ năm ngày 26.1.2023 (tức từ ngày 29 tháng chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão).