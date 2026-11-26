Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã xây dựng phương án phát triển cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy. Theo đó, trên địa bàn thành phố sẽ phát triển khoảng 500 - 600 cơ sở kiểm định khí thải xe máy theo 4 giai đoạn. Các cơ sở này sẽ được đầu tư theo chủ trương xã hội hóa.

Hoạt động thí điểm kiểm định khí thải xe máy tại TP.HCM ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Giai đoạn 1: từ năm 2026 đến tháng 6.2027 có khoảng 107 cơ sở (bao gồm 30 cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, 70 đại lý của các hãng HEAD và 7 đơn vị đã có văn bản đăng ký.

Giai đoạn 2: từ ngày 1.7.2027 đến tháng 12.2027 khoảng 260 cơ sở, tổ chức thêm các trạm kiểm định lưu động, linh hoạt tại các xã, phường.

Giai đoạn 3: từ năm 2028 sẽ có khoảng 300 - 400 cơ sở, tổ chức thêm các trạm kiểm định lưu động, linh hoạt tại các xã, phường.

Giai đoạn 4: từ năm 2029 có 500 - 600 cơ sở, tổ chức thêm các trạm kiểm định lưu động, linh hoạt tại các xã, phường.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội cũng có văn bản gửi các đơn vị đăng kiểm, các hiệp hội xe môtô, xe gắn máy tiếp tục phối hợp hướng dẫn, chủ động chuẩn bị máy móc, cơ sở vật chất, con người để thực hiện kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy theo đúng lộ trình của Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan đến xe hết niên hạn sử dụng, theo báo cáo, hằng năm Công an TP.Hà Nội đều tổ chức rà soát, thông báo yêu cầu chủ xe đến làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe hết niên hạn sử dụng.

Trong thời hạn 30 ngày, nếu chủ xe không đến làm thủ tục thu hồi, cơ quan đăng ký xe sẽ thực hiện thu hồi trên hệ thống đăng ký theo quy định. Từ ngày 1.1.2026 đến nay, cơ quan đăng ký xe đã tổ chức rà soát và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe trên hệ thống đăng ký đối với 5.354 trường hợp xe ô tô hết niên hạn sử dụng.

Theo lộ trình tại Quyết định số 13/2026 của Chính phủ, từ ngày 1.7.2027, mô tô, xe gắn máy lưu hành tại Hà Nội và TP.HCM sẽ bắt đầu kiểm định khí thải. Các thành phố trực thuộc Trung ương còn lại thực hiện từ ngày 1.7.2028, trong khi 28 tỉnh tiếp theo áp dụng từ ngày 1.7.2030.

Theo quy định, nhân sự thực hiện kiểm định khí thải mô tô, xe gắn máy cần có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và một trong các chứng chỉ sơ cấp nghề liên quan đến xe cơ giới hoặc chứng chỉ đào tạo chuyên môn do nhà sản xuất mô tô, xe gắn máy cấp về bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, việc điều chỉnh tiêu chuẩn nhân sự theo hướng này nhằm phù hợp với tính chất công việc, đồng thời tạo điều kiện huy động và đào tạo lực lượng tham gia kiểm định. Thao tác kiểm tra khí thải xe máy không quá phức tạp, có thể thực hiện theo quy trình và các thông số định lượng cụ thể sau khi được đào tạo, hướng dẫn.