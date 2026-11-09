TP.HCM nghiên cứu hỗ trợ tiền sửa xe máy không đạt chuẩn khí thải

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai các giải pháp liên quan đến công nhân, người lao động và quan hệ lao động khi thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp đối với người dân, công nhân, người lao động có thu nhập thấp chịu tác động từ việc kiểm định khí thải.

Cụ thể, thành phố yêu cầu nghiên cứu các hình thức hỗ trợ phí kiểm định lần đầu, hỗ trợ một phần chi phí sửa xe máy đối với những trường hợp khó khăn. Đồng thời, nghiên cứu cơ chế thu cũ - đổi mới, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ trả góp khi người dân chuyển đổi sang phương tiện điện hoặc phương tiện sử dụng năng lượng sạch, phù hợp khả năng cân đối ngân sách và quy định pháp luật.

TP.HCM dự kiến ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người dân trong việc kiểm định khí thải xe máy ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối với mạng lưới kiểm định, UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng rà soát, xây dựng phương án phân bố các cơ sở phù hợp với mật độ phương tiện, dân cư và khu vực tập trung đông công nhân, người lao động. Thành phố định hướng xã hội hóa, tận dụng hệ thống cơ sở bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa xe máy đủ điều kiện tham gia kiểm định.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng được giao nghiên cứu phương án tổ chức kiểm định ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ; ứng dụng đăng ký trực tuyến, đặt lịch trước và các giải pháp khác nhằm hạn chế tình trạng tập trung đông người, quá tải tại các cơ sở kiểm định.

UBND TP.HCM cũng giao Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao khuyến khích doanh nghiệp thông tin, hướng dẫn người lao động chủ động kiểm định, bảo dưỡng phương tiện; phối hợp bố trí thời gian phù hợp để công nhân thực hiện, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo thống kê của Sở Xây dựng, sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM có hơn 11,5 triệu xe mô tô, xe gắn máy đăng ký. Trong đó, xe máy điện khoảng 175.148 chiếc, chiếm 1,5% tổng số phương tiện. Khoảng 51,18% xe máy đăng ký thuộc nhóm có tiêu chuẩn khí thải dưới mức 2.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết thành phố đã xác định khoảng 400 đơn vị có đủ máy móc, thiết bị và nhân lực cần thiết, sẵn sàng tham gia kiểm định khí thải xe máy từ ngày 1.7.2027. Dự kiến, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí kiểm định khí thải lần đầu đối với xe mô tô, xe gắn máy đến hết năm 2028.

Theo lộ trình của Chính phủ, từ ngày 1.7.2027, TP.HCM bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe máy. Xe sản xuất, lắp ráp hoặc nhập khẩu từ năm 2008 đến hết năm 2016 áp dụng mức 2; xe từ năm 2017 đến tháng 6.2026 áp dụng mức 3; xe từ ngày tháng 7.2026 trở đi áp dụng mức 4.