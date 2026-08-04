Hà Nội dự kiến có 500 km tàu điện ngầm

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội sáng 4.8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, ước lượng chỉ 2 năm nữa thôi bộ mặt Hà Nội sẽ thay đổi rất căn bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu thảo luận tổ ẢNH: GIA HÂN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng dẫn chứng, "dự án đường vành đai, khu này, khu kia, thậm chí có những chỗ người dân chưa nhận đền bù gì đã giao đất rồi", sự đồng tình của nhân dân khí thế như thế là rất quan trọng để chúng ta thực hiện những chính sách này.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thời gian qua, Hà Nội đã làm được nhiều việc, trong đó có nhiều việc khó, việc chưa từng có, chưa từng làm. Sau khi hoàn thành quy hoạch tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đã triển khai rất khẩn trương, hiện đang làm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Quy hoạch tầm nhìn 100 năm đã định hướng được những tầm phát triển và triển khai các chính sách cụ thể đối với từng lĩnh vực, từng ngành, từng khu vực.

Dành nhiều thời gian nói về quy hoạch Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, không chỉ quy hoạch mặt đất, Hà Nội đã quy hoạch đến tầng hầm, tầng ngầm - lĩnh vực trước đây chưa được để ý đến. Mặt bằng của thành phố đang có "nhiều lộn xộn" và phải chấn chỉnh lại.

Nội thành phải giãn dân mới có thể chấn chỉnh được đô thị, quy hoạch được đô thị để phát triển. Sắp tới, trong khoảng thời gian tháng 9 - tháng 10, phải có vài tuyến đường vành đai hoàn thiện, để cho người dân cảm nhận, thụ hưởng, đồng thời cũng góp phần tháo gỡ tắc đường, ùn ứ, lụt lội…

Đề cập đến việc rút ngắn khoảng cách di chuyển giữa nội thành với ngoại thành, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, nếu quy hoạch tốt, rút ngắn được thời gian từ ngoại thành về đến Bờ Hồ khoảng 10 - 15 phút, thì nhiều người ở phố cổ sẵn sàng ra ngoài, bởi điều kiện sinh hoạt tốt hơn, sẵn sàng trả lại nhà cho Nhà nước để thiết kế, chỉnh trang lại kiến trúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nêu, Hà Nội đã quy hoạch về giao thông, chỉnh sửa, bổ sung những gì trước đây quy hoạch chưa quan tâm, như về đường ngầm, đường cao tốc, tàu điện ngầm…

Dự kiến, trong một vài năm nữa, Hà Nội có được khoảng 500 km đường tàu điện ngầm thì "bộ mặt Hà Nội sẽ khác rất nhiều", người dân đi lại thuận lợi hơn rất nhiều. Hiện, Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan của Trung ương, Chính phủ làm một số quy hoạch, trong đó có quy hoạch Trung tâm chính trị Ba Đình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, việc sắp xếp trường học, cơ cấu lại ngành giáo dục giúp đảm bảo đủ giáo viên ẢNH: GIA HÂN

Giáo viên trường này có thể dạy trường khác

Nhắc đến những tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, những đổi mới về giáo dục, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, năm học mới, Hà Nội có rất nhiều tiến bộ, về trường lớp, tuyển sinh, về thầy cô giáo, về sáp nhập các trường.

Đặc biệt, việc sắp xếp trường học, cơ cấu lại ngành giáo dục giúp đảm bảo đủ giáo viên, không còn thiếu nữa.

"Trong phạm vi cả nước, bây giờ sắp xếp lại, với quy chế mới sẽ giảm được 11.000 trường, tương đương giảm 11.000 thầy hiệu trưởng và khoảng 22.000 thầy hiệu phó. Không làm quản lý nữa thì làm giáo viên", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói và cho biết sẽ có cơ chế để giáo viên trường này có thể dạy ở trường khác.

Chủ trương mới sắp xếp lại mỗi xã, phường chỉ có một trường cấp 1, một trường cấp 2 và một trường cấp 3. Mỗi trường có nhiều điểm học, các cháu học sinh vẫn duy trì tại điểm học như hiện nay. Với cách quản lý này, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, sẽ không cần cán bộ phòng giáo dục ở cấp xã. Về quản lý, bí thư, chủ tịch xã triển khai ngay với 3 hiệu trưởng của 3 trường, "đầu mối sẽ gọn lại". Sau tinh gọn, sắp xếp bộ máy, nhiều khu đất, công sở được dùng làm trường học, nhà văn hoá…