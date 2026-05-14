Hà Nội dự kiến giá thuê vỉa hè 45.000 đồng/m2/tháng để kinh doanh

Sở Xây dựng Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của HĐND về thí điểm quản lý, sử dụng vỉa hè để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm.

Vỉa hè trên phố Quang Trung (P.Cửa Nam) ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Nội dung dự thảo đề xuất thí điểm cho các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh có thể trả phí thuê một phần mặt bằng ở lòng đường, vỉa hè để kinh doanh.

Theo đó, phí thuê lòng đường, vỉa hè được xác định theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND, áp dụng trên các tuyến phố tại 4 quận nội thành trước sáp nhập đơn vị hành chính gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa và các phố văn hóa ẩm thực, chợ đêm là 45.000 đồng/m2/tháng.

Phí thuê tại các phố chính thuộc các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Long Biên, Hoàng Mai, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm là 40.000 đồng/m2/tháng.

Các tuyến phố còn lại của các xã, phường trên và thuộc TX.Sơn Tây trước sáp nhập có giá thuê 25.000 đồng/m2/tháng. Các khu vực ngoại thành khác là 20.000 đồng/m2/tháng.

Cũng theo dự thảo nghị quyết, thời gian thí điểm cho thuê vỉa hè đối với tuyến phố chỉ tối đa 2 năm, và có thể được xem xét gia hạn tiếp 2 lần, mỗi lần không quá 2 năm. Các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh được thuê sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè không quá 1 năm. Họ cũng có thể được gia hạn nhiều lần, nhưng mỗi lần tối đa 1 năm.

Sở Xây dựng đề xuất thí điểm cho thuê vỉa hè theo 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu tiên tại một số tuyến phố ở phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam. Sau đó, ở các giai đoạn tiếp tiếp, việc thí điểm mở rộng ra một số phố của các phường trong khu vực Vành đai 1 và cuối cùng là Vành đai 3.

Sở Xây dựng cho rằng, việc thí điểm cho thuê vỉa hè có trả phí giúp cá nhân, hộ kinh doanh có điều kiện mở rộng kinh doanh, hạn chế tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trái phép. Đồng thời, ngân sách nhà nước cũng có thể tăng nguồn thu.

Một số tuyến phố ở phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam được đề xuất thí điểm cho thuê vỉa hè, lòng đường ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Các tiêu chí để được thuê vỉa hè, lòng đường

Trong dự thảo, Sở Xây dựng nêu ra nhiều tiêu chí để tuyến phố được thí điểm thực hiện việc cho phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm.

Cụ thể, tuyến phố thí điểm phải không thuộc phạm vi bảo tồn di tích lịch sử văn hóa; không có điểm ùn tắc giao thông, điểm đen về tai nạn giao thông.

Tuyến phố dự kiến có chiều rộng vỉa hè rộng từ 3 m trở lên, đồng thời đảm bảo vỉa hè sau khi bố trí lối đi cho người đi bộ (rộng tối thiểu 1,5 m), bố trí cho các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đô thị, các mục đích giao thông thì vẫn còn một phần diện tích để sử dụng tạm thời cho việc kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm.

Ngoài ra, vỉa hè phải có kết cấu ổn định, đã hoàn chỉnh theo thiết kế được duyệt. Vỉa hè thí điểm cũng là nơi có tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế đô thị, kinh tế đêm.

Đặc biệt, phải có ít nhất 50% tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh có quyền sử dụng nhà ở, công trình xây dựng tại tuyến phố đồng thuận việc thực hiện thí điểm…

Đối với tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh để được thí điểm thuê vỉa hè dự kiến phải thuộc diện có quyền sử dụng nhà ở, công trình trên tuyến phố được cho phép thực hiện thí điểm hoặc tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh được chủ sở hữu, chủ sử dụng hợp pháp của nhà ở, công trình cho thuê để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm.

Cạnh đó, các tổ chức, cá nhân phải có đăng ký kinh doanh; có nhu cầu sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm; phải trang bị camera giám sát đảm bảo giám sát phạm vi phần lòng đường, vỉa hè dự kiến thực hiện thí điểm và phải được UBND cấp phường cấp phép, chấp thuận.

Thời gian vừa qua, TP.Hà Nội tăng cường lập lại trật tự đô thị giúp vỉa hè thông thoáng. Dù nhiều lúc vắng bóng lực lượng chức năng đi kiểm tra nhưng nhiều cơ sở kinh doanh vẫn "không dám thò bất kể thứ gì ra vỉa hè", khiến doanh thu sụt giảm.

Trước tình trạng trên, nhiều tiểu thương bày tỏ mong muốn thành phố sớm có chính sách cho thuê vỉa hè hợp pháp.