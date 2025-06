Hà Nội dự kiến hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học

UBND TP.Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố năm học 2025 - 2026.

Hà Nội đề xuất chi hơn 3.000 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học trên địa bàn ẢNH: TUỆ NGUYỄN

Theo dự thảo, Hà Nội dự kiến sẽ chi hơn 3.000 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học khối công lập và tư thục trên địa bàn.

Trong đó, học sinh công lập là 707.727 em, với kinh phí khoảng hơn 2.800 tỉ đồng; học sinh tư thục khoảng 60.273 em, kinh phí khoảng hơn 200 tỉ đồng.

Nêu lý do về đề xuất hỗ trợ bữa ăn bán trú cho cấp tiểu học, TP.Hà Nội cho biết do cấp tiểu học có số lượng học sinh lớn nhất so với các cấp học còn lại, cũng là cấp học bắt buộc học 2 buổi/ngày, do vậy các nhà trường đều tổ chức ăn bán trú cho học sinh.

TP.Hà Nội cho biết, trên cơ sở 1 năm triển khai hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học, căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách, Sở GD-ĐT sẽ tổng kết, báo cáo UBND thành phố về việc hỗ trợ cho các cấp học còn lại.

Lý do chưa hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài là phần lớn học sinh tại đây là người nước ngoài, nếu là học sinh Việt Nam thì gia đình đều có điều kiện kinh tế và sẵn sàng chi trả mức học phí và bữa ăn bán trú cho con ở mức cao hơn.

TP.Hà Nội hiện có 778 trường tiểu học, gồm 728 trường công lập, 50 trường tư thục. Theo Nghị quyết số 03/2024 của HĐND TP.Hà Nội, học sinh công lập khi ăn bán trú phải nộp tiền ăn, mức trần là 35.000 đồng/em/ngày.

TP.Hà Nội cũng cho biết, việc xây dựng chính sách hỗ trợ nhằm thực hiện ý kiến gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc tiếp xúc cử tri ngày 17.4.2025, cũng là việc tiếp tục thể hiện sự quan tâm đối với sự nghiệp giáo dục và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho trẻ em thủ đô.