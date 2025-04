Tổng Bí thư gợi ý Hà Nội hỗ trợ miễn phí bữa ăn trưa cho học sinh

Cần xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Sáng 17.4, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 TP.Hà Nội (Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng) tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV.

Tổng Bí thư Tô Lâm gợi ý lãnh đạo TP.Hà Nội miễn phí bữa ăn trưa tại trường cho hơn 1 triệu học sinh ẢNH: GIA HÂN

Tại hội nghị, sau khi trao đổi một số vấn đề chung của đất nước với cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu 2 vấn đề lớn và đề nghị TP.Hà Nội quan tâm xử lý.

Vấn đề thứ nhất, theo Tổng Bí thư, là vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm vì thủ đô không thể để mất an toàn thực phẩm. Nếu mất an toàn thực phẩm sẽ ảnh hưởng đến uy tín của thủ đô, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, ảnh hưởng đến chất lượng đô thị thành phố.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, cử tri rất quan tâm vấn đề này, đặc biệt khi ở Hà Nội có những khu vực bán hàng rong, thực phẩm đường phố, chợ tạm, chợ cóc, buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc, quá thời hạn sử dụng, hàng giả, hàng nhái. Trong đó, có cả những mặt hàng thiết yếu như sữa bột cho trẻ em, ảnh hưởng sức khỏe người dân, gây bức xúc trong xã hội.

Do đó, thành phố cần "có chuyên đề" về vấn đề này để xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán. Bởi lẽ, điều này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự đô thị, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng.

Phải giảm tải áp lực học tập cho học sinh

Vấn đề thứ hai, theo Tổng Bí thư, Hà Nội cần chăm lo vấn đề giáo dục, chính sách học đường. Trong đó cần tiếp tục quan tâm sâu sắc đến việc bảo đảm chất lượng dạy và học, chăm lo phát triển toàn diện cho trẻ em thủ đô.

Tổng Bí thư phân tích, thời gian vừa qua, Bộ GD-ĐT đã có hướng dẫn về việc tổ chức học 2 buổi/ngày đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Vì vậy, tinh thần là không tăng thêm áp lực học tập cho học sinh, không tăng học phí, không làm tăng thêm dạy thêm, học thêm.

Đặc biệt, Tổng Bí thư còn gợi ý Hà Nội nên có chính sách hỗ trợ miễn phí bữa ăn trưa tại trường cho học sinh nhằm giảm áp lực lên các bậc phụ huynh không phải đưa, đón con buổi trưa.

Theo Tổng Bí thư, Hà Nội hiện có khoảng 1,2 - 1,3 triệu học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở. "Quý 1/2025, Hà Nội thu ngân sách khoảng 250.000 tỉ đồng thì dư sức", Tổng Bí thư nói, đề nghị Hà Nội nghiên cứu.

Tổng Bí thư cũng đề nghị phải giảm tải áp lực học tập cho học sinh, giúp các em có thời gian vui chơi, giải trí, học được những môn khác. Ví dụ, buổi sáng có thể học văn hóa, buổi chiều có thể học tiếng Anh, hoặc môn năng khiếu nào đó.

"Hôm trước tôi có đề nghị với ngành GD-ĐT là mỗi cháu khi tốt nghiệp phổ thông phải biết chơi một loại nhạc cụ nào đó. Điều này rất khuyến khích. Cháu thì thổi sáo, cháu thì đánh đàn, tùy năng khiếu của các cháu... Trẻ em sống trong hòa bình phải được thụ hưởng như vậy", Tổng Bí thư nói.